A fost campionul Rusiei. După ce Putin a invadat Ucraina, a plecat în SUA. Acum a devenit cel mai bun jucător de biliard din lume

3 minute de citit Publicat la 07:00 09 Noi 2025 Modificat la 07:00 09 Noi 2025

Rusul Fedor Gorst a devenit cel mai bun jucător de biliard american (pool) din lume, după stabilirea în SUA. Foto: CNN

Echipa națională de biliard a Statelor Unite are, de câțiva ani, în componența sa un jucător rus născut la Moscova. La 25 de ani, Fedor Gorst este numărul 1 în clasamentul mondial al jucătorilor de biliard ai lumii, după ce a câștigat deja două turnee mondiale și prestigioasa competiție US Open. Iar unul dintre cei mai buni prieteni ai săi e un jucător ucrainean de biliard din Kiev, se arată într-un reportaj CNN.

„Știam că mi se vor reproșa multe din partea prietenilor pe care i-am lăsat acasă și a țării în care m-am născut”, a declarat Gorst într-un interviu acordat CNN la turneul US Open Pool desfășurat în august în Atlantic City.

„Dar în același timp am înțeles că e firesc să iau această decizie (de a pleca și juca pentru SUA - n.r.) deoarece mi-am făcut mulți prieteni în SUA și toată lumea mă trata deja ca pe unul de-al lor”, a adăugat Gorst.

Gorst a câștigat turenul US Open în 2024, iar la ediția din 2025 a pierdut în finală în fața lui Aloysius Yapp, din Singapore. Pentru clasarea pe locul 2, Gorst a câștigat 50.000 de dolari.

Cum joacă rusul Gorst sub steagul SUA, deși încă nu e cetățean american

Înainte să ajungă în SUA, Fedor Gorst a fost campion al Rusiei la biliard. După războiul declanșat de invazia Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie 2022, Gorst a fost suspendat din competițiile majore de biliard/pool, ca urmare a unei intedicții impuse de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) asupra sportivilor din Rusia.

Chiar dacă biliardul nu e „sport olimpic”, Asociația Internațională de Biliard (WPA) s-a supus deciziei CIO și a interzis jucătorilor ruși și belaruși să mai participe la competiții. WPA face lobby la CIO pentru ca biliardul să fie considerat sport olimpic.

În momentul anunțării deciziei, Gorst juca în Slovenia. Ulterior, a plecat la un alt turneu de biliard disputat în SUA. De atunci, practic, nu a mai părăsit această țară.

În 2023, jucătorul rus a obținut „green card”-ul și a devenit rezident USA.

Deși încă nu a obținut cetățenia americană, Gorst concurează acum sub steagul american la competițiile organizate de Matchroom, unul din principalii organizatori ai turneelor de biliard din SUA. La restul competițiilor, Gorst concurează sub un steag neutru.

În SUA, Fedor Gorst s-a stabilit în Memphis, Indiana. Ulterior, Gorst l-a ajutat pe unul dintre cei mai buni prieteni ai să - Vitalii Pațura - un ucrainean din Kiev, și el jucător de biliard, să ajungă în SUA, la puțină vreme după izbucnirea războiului din Ucraina.

„A încercat să mă ajute”, a spus Pațura pentru CNN. „Nu știam pe nimeni aici”, a spus jucătorul ucrainean care participă și el la turneele profesioniste de biliard organizate în Statele Unite.

Ce îl mai motivează pe jucătorul nr. 1 al lumii la biliard să fie și mai bun: „Banii”

Deși rămâne un joc în care e încurajată interacțiunea socială, biliardul cunoaște un regres în acest moment, în SUA, conform CNN, comparativ cu perioada „de glorie” din anii 1980-1990. Marile săli de biliard de odinioară au dispărut ori s-au micșorat considerabil în ultimele două decenii.

Din ceea ce era, la un moment dat, vedeta programelor de weekend ale canalului de sport ESPN, turneele de biliard și-au pierdut farmecul de odinioară, iar, în prezent, doar o mână de jucători americani ajung să câștige suficient din competiții pentru a putea trăi exclusiv din această activitate.

Gorst, numărul 1 în lume în acest moment, este unul dintre acești jucători. Jucătorul admite că rămâne, în continuare, la fel de concentrat în competiții, deși și-a atins nivelul maxim al performanței. „Am obiective mari de atins când vine vorba de cariera mea în biliard”, spune el. „Pentru mine, vă spun sincer, cea mai importantă motivație este cea financiară”.