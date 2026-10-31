A fost concediat după ce i-a dat șefului un mesaj pe WhatsApp. Acum va primi despăgubiri de mii de euro

Bărbatul a trimis un mesaj angajatorului în care anunța că va solicita concediul de paternitate. Foto: Getty Images

Un șofer-mecanic din Spania a obținut anularea concedierii și o despăgubire de 7.501 euro, după ce și-a anunțat angajatorul, printr-un mesaj pe WhatsApp, că intenționează să solicite concediu de paternitate. Compania i-a desfăcut contractul de muncă a doua zi, invocând nepromovarea perioadei de probă. Tribunalul Superior de Justiție din Castilla y León a considerat însă că firma nu a prezentat motive concrete pentru decizia sa, iar perioada scurtă dintre anunț și concediere constituie un indiciu de discriminare, potrivit Noticiaj Trabajo.

Bărbatul s-a angajat la companie pe 4 august 2025, cu un contract pe perioadă nedeterminată, o perioadă de probă de patru luni și un salariu brut lunar de 2.164,46 euro.

Trei zile mai târziu, pe 7 august, acesta a trimis un mesaj angajatorului în care anunța că va solicita concediul de paternitate la momentul potrivit. „Trebuie să vă trimit o comunicare pentru a vă spune că voi solicita concediul de paternitate când va veni momentul”, a scris angajatul.

A doua zi, compania i-a comunicat încetarea contractului, motivând că nu a trecut de perioada de probă.

În aprilie 2026, instanța de fond din León a respins cererea angajatului. Printre elementele reținute s-a numărat și declarația unui martor, potrivit căruia niciun angajat al companiei nu ar fi avut probleme atunci când a solicitat concediu de paternitate.

Instanța: Perioada de probă nu justifică o decizie discriminatorie

În timpul perioadei de probă, atât angajatorul, cât și salariatul pot înceta raportul de muncă în condițiile prevăzute de lege. Acest drept nu este însă nelimitat și nu poate fi folosit pentru a sancționa un angajat care își anunță intenția de a beneficia de concediu de paternitate.

Tribunalul Superior de Justiție din Castilla y León a admis apelul salariatului, care a susținut că i-au fost încălcate dreptul la egalitate și dreptul de a nu fi discriminat.

Potrivit instanței, faptul că mesajul privind concediul a fost urmat de concediere chiar a doua zi reprezintă un indiciu suficient pentru a ridica suspiciuni de discriminare. În aceste condiții, companiei îi revenea obligația de a demonstra că decizia a avut un motiv legitim, fără legătură cu anunțul angajatului.

Firma s-a limitat să invoce nepromovarea perioadei de probă, fără să prezinte fapte concrete care să justifice această concluzie. Judecătorii au considerat că simpla invocare a acestui motiv nu reprezintă o explicație suficientă pentru a înlătura suspiciunea de discriminare.

Nici declarația potrivit căreia alți angajați nu ar fi întâmpinat probleme când au solicitat concediu de paternitate nu a fost suficientă pentru a schimba concluzia instanței. În acest caz, apropierea în timp dintre mesaj și concediere a avut o importanță decisivă.

În motivarea hotărârii, tribunalul a subliniat că dreptul angajatorului de a înceta contractul în perioada de probă nu îl exonerează de respectarea principiului egalității și a interdicției discriminării.

Compania trebuie să îl reangajeze și să îi plătească despăgubiri

În urma deciziei, concedierea a fost declarată nulă, în baza articolului 55 alineatul 5 din Statutul lucrătorilor din Spania, care prevede nulitatea concedierilor ce încalcă drepturile fundamentale.

Compania trebuie să îl reintegreze pe angajat în aceleași condiții de muncă și să îi achite salariile pe care nu le-a mai primit de la concediere. Suma se calculează la 71,16 euro pe zi.

În plus, firma trebuie să îi plătească despăgubiri de 7.501 euro pentru prejudiciul moral suferit. Pentru stabilirea cuantumului, instanța a avut în vedere nivelul minim al sancțiunii prevăzute de legislația spaniolă pentru abaterile foarte grave în domeniul muncii, inclusiv cele care implică decizii discriminatorii.

Nu este primul caz în care instanțele spaniole anulează concedierea unui angajat care anunță că urmează să devină tată. În 2024, Tribunalul Superior de Justiție din Cantabria a declarat nulă concedierea unui alt șofer mecanic, după ce acesta fusese dat afară pentru presupus randament scăzut la aproximativ două săptămâni după ce le spusese angajatorilor că partenera sa este însărcinată.