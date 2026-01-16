​A fost concediat pentru 1,60 euro, restul de la o cafea de la automat. Judecătorul a decis că firma trebuie să-i plătească 18 salarii

În iunie 2024, bărbatul a mers la aparatul de cafea în timpul unei pauze de lucru, dar, după ce a luat cafeaua, nu a primit restul care i se cuvenea, aproximativ 1 euro și 60 de cenți. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un muncitor din localitatea Brescia, Italia, a fost concediat după ce a luat restul de la automatul de cafea în valoare de 1,60 euro. Firma a considerat că bărbatul a luat banii fără să ceară consimţământul tehnicianului care gestiona automatul, păgubind astfel firma care deţine aparatele de cafea şi l-a concediat. Tribunalul de la Brescia a decis însă că firma trebuie să îl despăgubească acum pe muncitor cu plata a 18 salarii.

În iunie 2024, bărbatul a mers la aparatul de cafea în timpul unei pauze de lucru, dar, după ce a luat cafeaua, nu a primit restul care i se cuvenea, aproximativ 1 euro și 60 de cenți. A doua zi, când a sosit tehnicianul care avea grijă de automat, muncitorul l-a abordat şi i-a cerut restul, apoi a plecat cu banii. A urmat o ceartă cu un coleg care îl văzuse luând monedele și, întrucât nu era clar dacă monedele fuseseră recuperate cu acordul tehnicianului sau nu, mica dispută a fost raportată managerului de personal. În acel moment, bărbatul, nefiind sigur dacă tehnicianul observase și își dăduse consimțământul, a returnat monedele, relatează Corriere della Sera.

Două săptămâni mai târziu, însă, a primit o notificare de concediere de la compania la care lucrase de peste 14 ani „pentru că a profitat de lipsa de atenție a operatorului de la automatul de cafea, prezent la fața locului, pentru a lua o parte din bani, scăzându-i din încasările aferente”. Angajatul a fost șocat și a decis să conteste concedierea în instanță.

În ultimele zile, un judecător de la tribunalul din Brescia a decis în favoarea muncitorului, considerând decizia companiei „total disproporționată”. Judecătorul a obligat compania să îi plătească muncitorului 18 salarii drept despăgubire, recunoscând în același timp încetarea contractului său de muncă. Bărbatul nici măcar nu ceruse să fie reangajat și, prin urmare, a acceptat despăgubirea. Compania l-a acuzat, de asemenea, că l-a împins și l-a amenințat pe colegul său care l-a văzut luând monedele.

Judecătorul din acest caz a explicat în motivare argumentele care l-au făcut să ia o asemenea decizie: „În ceea ce privește presupusa amenințare, fie ea verbală sau fizică, este necesar mai întâi să se observe natura generală a acuzației, lipsită de orice referire specifică”. Printre altele, colegul, audiat de judecător, a raportat că angajatul care luase monedele „fusese nepoliticos, dar nu amenințător”. În ceea ce privește consimțământul tehnicianului, nu s-a putut stabili dacă acesta a avut loc efectiv, iar în cadrul procedurii civile, compania era responsabilă pentru dovedirea acestuia.

Pentru Tribunalul din Brescia, însă, nu este atât de important să se stabilească dacă angajatul şi-a însușit ilegal sau cu permisiune monedele, ci mai degrabă dacă au existat consecințe negative pentru companie. „Concedierea este considerată disproporționată în mod obiectiv față de gravitatea conduitei generale a angajatului”, se arată în hotărâre. Bărbatul va primi acum 18 salarii compensatorii, conform hotărârii judecătorului.