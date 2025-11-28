A fost condamnat pentru că a furat două prăjituri și achitat peste doi ani. Lupta cu justiția a bărbatului comparat cu Jean Valjean

Parchetul a considerat infracţiunea ca fiind minoră şi a iniţiat o procedură sumară, însă bărbatul, susţinându-şi nevinovăţia, a solicitat un proces complet.Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat a dus o luptă cu justiția sud-coreeană timp de doi ani ca să demonstreze că atunci când a luat două prăjituri, în valoare de 62 de cenți, din compania unde lucra nu a vrut să fure, ci a crezut că are voie. Muncitorul din Coreea de Sud a fost achitat după doi ani de procese, după ce o instanță inițială îl găsise vinovat și îl amendase cu 34 de dolari, o sumă de aproape 50 de ori mai mare decât valoarea dulciurilor, relatează Agerpres.

Presupusul furt a avut loc la începutul anului 2024, scrie AFP. Bărbatul lucra ca subcontractant pentru o companie de logistică când într-o zi, fiindu-i foame, a luat o prăjitură cu cremă şi un Choco Pie, un biscuit foarte popular în Coreea de Sud, din frigiderul companiei. Valoarea bunurilor furate: 1.050 de woni, adică 62 de cenţi.



Compania a depus plângere, argumentând că doar angajaţii săi erau autorizaţi să deschidă frigiderul fără permisiune, nu şi subcontractanţii.



Parchetul a considerat infracţiunea ca fiind minoră şi a iniţiat o procedură sumară, însă bărbatul, susţinându-şi nevinovăţia, a solicitat un proces complet.

Amendat cu 34 de dolari în primă instanță

O instanţă l-a găsit vinovat şi l-a amendat cu 50.000 de woni, aproximativ 34 de dolari, de aproape 50 de ori valoarea dulciurilor.



Bărbatul a făcut apel şi, după aproape doi ani de proceduri judiciare, a câştigat în cele din urmă bătălia şi a fost achitat, a declarat vineri pentru AFP un oficial de la tribunalul Jeonju, în vestul ţării.



Instanţa a stabilit că lucrătorilor precum inculpatul li s-a dat permisiunea de a mânca „gustări la birou”.



Şi, datorită mărturiei a 39 de subcontractanţi, care au recunoscut că au deschis şi ei frigiderul când li s-a făcut foame, Curtea de Apel a considerat că este „dificil să concluzioneze că inculpatul a avut intenţia să fure”.



„Sunt foarte recunoscător pentru acest rezultat şi cred că inculpatul împărtăşeşte acest sentiment”, a declarat avocatul său presei, reiterând că „pur şi simplu clientului său i-a fost foame într-o dimineaţă”.



Cazul a stârnit indignare în Coreea de Sud. Sindicatele l-au comparat pe bărbat cu Jean Valjean, personajul din romanul „Mizerabilii” a lui Victor Hugo, condamnat la muncă silnică pentru că a furat pâine pentru a-şi hrăni familia.