"A fost în vacanță în țara lui Dumnezeu". Curiosul caz al avionului britanic de ultimă generație, care a ajuns subiect de glume și meme

Un avion de vânătoare britanic de ultimă generație, care a ajuns subiect de glume și meme după ce a rămas blocat timp de peste cinci săptămâni pe un aeroport din India, a părăsit în cele din urmă țara, după ce a fost reparat.

F-35B se îndreaptă spre Darwin, în Australia, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului pentru BBC.

Avionul a aterizat pentru prima dată pe 14 iunie pe aeroportul Thiruvananthapuram din statul sudic Kerala, după ce a fost deviat din cauza vremii nefavorabile întâmpinate în timpul unui zbor de antrenament deasupra Oceanului Indian. Ulterior, a avut o defecțiune tehnică.

Prezența sa prelungită pe teritoriul Indiei a stârnit curiozitate și întrebări legate de modul în care o aeronavă atât de modernă ar putea rămâne blocată atât de mult timp într-o țară străină.

