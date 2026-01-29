Un brutar a plecat din România pentru un trai mai bun și a ajuns cioban în Spania, câștigând de cinci ori mai mult

Gregori lucra într-o brutărie unde câștiga aproximativ 200 de euro pe lună / sursă foto: Getty Images

Gregori, un brutar român, a renunțat la locul de muncă pe care îl avea și a plecat în Spania pentru un trai mai bun. Deși s-a angajat ca cioban, a câștigat de cinci ori mai mult decât în România.

Gregori lucra într-o brutărie unde câștiga aproximativ 200 de euro pe lună. La vremea respectivă avea doar 20 de ani și, pentru că și-a dorit un trai mai bun, a ales să plece în Spania. Acolo i s-a oferit un loc de muncă la stână.

A acceptat și a reușit să câștige de cinci ori mai mult decât în țara natală. După doi ani însă, drumul profesional s-a schimbat radical.

I s-a oferit oportunitatea de a lucra într-o brutărie. Astfel, a revenit la meseria de bază și, ulterior, timp de 16 ani s-a ocupat de de prepararea pâinii și a produselor de patiserie.

Și-a deschis propria brutărie

În urmă cu aproximativ doi ani, brutăria, cu o istorie de peste 70 de ani, s-a închis, iar pentru Gregori nu a fost deloc un moment ușor. Dar nu a renunțat și, un an mai târziu, și-a deschis în La Rioja propria brutărie.

„Noi suntem un magazin mic. Nu știm dacă va funcționa sau nu. Când am deschis, ne-am asumat un risc mare. De aceea lucrez și într-o altă companie, cu jumătate de normă, iar seara pregătesc aluatul pentru ziua următoare.

Ceea ce producem nu rămâne mai multe zile în brutărie, tot ce vindem este proaspăt”, a declarat Gregori pentru publicația Cope.