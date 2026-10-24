A vrut să îndepărteze o piatră de pe terenul său, dar a făcut o descoperire veche de 3.000 de ani

Statuia îl înfățișează pe faraonul Ramses al II-lea. Foto: Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților

Un bărbat din Egipt a alertat autoritățile după ce a găsit pe proprietatea sa o piatră cu inscripții. Săpăturile arheologice declanșate de descoperire au scos la iveală fragmente din două statui regale uriașe, vechi de peste 3.000 de ani, potrivit People.

Totul a început în satul Behebat al-Hijara, din guvernoratul Gharbia, unde un localnic a descoperit o piatră neobișnuită în timp ce lucra pe terenul de lângă locuința sa. Suprafața acesteia era acoperită cu inscripții, iar bărbatul a anunțat autoritățile arheologice, potrivit unui comunicat publicat pe Facebook de Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților.

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O echipă de specialiști a verificat descoperirea și a confirmat că piatra era un artefact antic. Ulterior, Consiliul Suprem al Antichităților a început săpături mai ample, în urma cărora au fost găsite rămășițele a două statui regale de mari dimensiuni, precum și un bloc de granit roz cu inscripții hieroglifice.

Una dintre statui îl înfățișează pe faraonul Ramses al II-lea, care a condus Egiptul în urmă cu peste 3.000 de ani. Arheologii cred că și cea de-a doua statuie ar putea reprezenta același conducător.

Prima descoperire importantă a fost un cap de piatră uriaș, cu o înălțime de aproximativ 1,6 metri, a declarat Hisham El-Lithi, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților. Chipul îl înfățișează pe Ramses al II-lea purtând coroana dublă, simbol al unirii Egiptului de Sus cu Egiptul de Jos.

Arheologii au recuperat și o parte din stâlpul dorsal al statuii, pe care se află o inscripție ce conține unul dintre numele regale ale faraonului.

Pe baza dimensiunilor capului, specialiștii estimează că statuia întreagă, împreună cu soclul, ar fi avut inițial aproximativ 8,5 metri înălțime.

Săpăturile au scos apoi la iveală o a doua statuie regală. Fragmentul păstrat măsoară aproximativ 2,4 metri în lungime, însă picioarele și baza lipsesc. Figura este reprezentată purtând nemes, acoperământul tradițional al capului folosit de faraonii egipteni.

A fost recuperat și capul statuii, ale cărui trăsături s-au păstrat în stare bună și sunt încă ușor de recunoscut. Potrivit cercetătorilor, asemănarea chipului cu cel al primei statui sugerează că ambele l-ar putea înfățișa pe Ramses al II-lea.

La aproximativ un metru nord de cea de-a doua statuie, arheologii au găsit și un bloc de granit roz, lung de circa 1,3 metri.

Piatra poartă inscripții hieroglifice care includ două dintre titlurile regale ale lui Ramses al II-lea: „Regele Egiptului de Sus și de Jos” și „Fiul lui Ra”, potrivit ministerului.

Descoperirea ar putea aduce noi informații despre trecutul localității Behebat al-Hijara, un sit arheologic din Delta Nilului, cunoscut pentru vestigiile unui templu de mari dimensiuni dedicat zeiței Isis.

Ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a salutat descoperirile, afirmând că acestea reprezintă o contribuție importantă la patrimoniul arheologic al țării și îi pot ajuta pe cercetători să înțeleagă mai bine importanța istorică a zonei.

Arheologii continuă săpăturile și analizează legătura dintre cele două statui, blocul de granit inscripționat și împrejurimile în care au fost găsite. Cercetările ar putea clarifica locul în care se aflau inițial statuile și rolul lor în istoria regiunii.

Ministrul l-a felicitat și pe proprietarul terenului pentru că a anunțat imediat autoritățile, în loc să încerce să mute sau să păstreze piatra. Gestul său arată cât de importantă poate fi contribuția oamenilor obișnuiți la protejarea patrimoniului cultural al Egiptului pentru generațiile viitoare.