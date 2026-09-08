Al treilea cel mai mare plătitor de taxe din Marea Britanie se mută în Grecia, de frica noilor majorări fiscale

Miliardarul britanic Christopher Rokos, unul dintre cei mai mari contribuabili din Marea Britanie, își mută rezidența fiscală în Grecia,. FOTO University of Cambridge

Miliardarul britanic Christopher Rokos, unul dintre cei mai mari contribuabili din Marea Britanie, își mută rezidența fiscală în Grecia, de teamă că taxele din Regatul Unit ar putea crește. Rokos a plătit taxe anul trecut de aproximativ 330 de milioane de lire sterline, scrie The Telegraph.

Christopher Rokos, miliardar, manager al unui fond de investiții și filantrop, este cel mai recent om de afaceri foarte bogat care își mută rezidența fiscală din Marea Britanie. El a ales Grecia, în contextul în care în Regatul Unit există temeri privind noi majorări de taxe.

Rokos pleacă după ce guvernul laburist a eliminat în aprilie anul trecut regimul fiscal "non-dom" (de la "non-domicilied regime"), care oferea anumitor persoane cu domiciliul în străinătate avantaje fiscale pentru veniturile obținute în afara Marii Britanii. În urma schimbării, aceste venituri sunt acum supuse unor reguli fiscale mai stricte.

Grecia are propriul regim fiscal pentru persoanele bogate care își mută rezidența acolo. Acestea pot plăti o taxă fixă de 100.000 de euro pe an pentru veniturile obținute în străinătate, timp de până la 15 ani.

Pentru a beneficia de acest regim, persoanele venite din străinătate trebuie să investească cel puțin 500.000 de euro în Grecia, prin proprietăți, companii, acțiuni sau obligațiuni.

Rokos este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din industria financiară britanică. Fondul său de investiții administrează peste 20 de miliarde de dolari, iar averea sa este estimată la aproximativ 4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

La 55 de ani, Rokos a fost anul trecut al treilea cel mai mare contribuabil din Marea Britanie. El a plătit aproximativ 330 de milioane de lire sterline în taxe în 2025, potrivit The Sunday Times.

Suma plătită de Rokos este echivalentă cu taxele achitate într-un an de aproximativ 21.000 de gospodării britanice, dacă se ia în calcul o taxă medie de 15.700 de lire sterline pentru fiecare familie. Rokos a fost și un important donator al Partidului Conservator în perioada în care David Cameron era premier. El a donat 1,9 milioane de lire sterline înaintea alegerilor din 2015. La începutul acestui an, miliardarul a făcut și o donație record de 190 de milioane de lire sterline Universității Cambridge. Banii au fost folosiți pentru înființarea Rokos School of Government.

Rokos este implicat și în renovarea conacului său din Wiltshire, un proiect estimat la 175 de milioane de lire sterline. Proprietatea are 100 de camere. Planurile includ construirea unui pavilion pentru tenis și a unei săli de cinema la Tottenham House, o clădire istorică protejată.

Rokos a fondat compania de administrare a investițiilor Rokos Capital Management în 2015. Înainte de acest moment, lucrase ca trader de obligațiuni la fondul de investiții Brevan Howard, pe care l-a părăsit în 2012.

La începutul anilor 2000, Rokos fusese recrutat de fondatorul Brevan Howard, Alan Howard. Cei doi lucraseră anterior împreună la banca de investiții Credit Suisse. Alan Howard, care a fost și el un important donator al Partidului Conservator, și-a mutat rezidența din Marea Britanie în Elveția anul trecut.

Rokos și-a dezvoltat ulterior propriul fond, care a ajuns unul dintre cele mai mari fonduri speculative din lume, prin investiții importante în acțiuni americane.

"Vești proaste pentru noi toți"

Decizia lui Rokos de a-și muta rezidența fiscală în Grecia, relatată inițial de Bloomberg, vine într-un moment în care economia britanică se confruntă cu probleme, iar în Regatul Unit au reapărut speculațiile privind creșterea taxelor.

Există informații potrivit cărora noul ministru de Finanțe, John Healey, ar putea majora taxele la primul său buget, programat pentru 28 octombrie.

Healey a declarat luni că nu vrea să facă speculații despre eventuale creșteri de taxe înainte de prezentarea bugetului.

În același timp, Ministerul de Finanțe a avertizat guvernul că inflația ridicată și posibilitatea unui șoc al prețului petrolului, provocat de conflictul din Orientul Mijlociu, ar putea afecta economia britanică în ultimele luni ale acestui an.

Premierul nu a exclus posibilitatea introducerii unui impozit pe avere înainte de bugetul de luna viitoare și a sugerat că britanicii ar putea fi nevoiți să plătească mai multe taxe.

În iulie, el a declarat că guvernul ar putea "să ceară puțin mai mult" de la contribuabili și că există "o anumită marjă" pentru majorarea taxelor.

Fostul ministru de Finanțe Rachel Reeves a introdus anul trecut taxe noi în valoare de 26 de miliarde de lire sterline, inclusiv TVA pentru școlile private.

Pat McFadden, ministrul pentru Muncă și Pensii, a fost întrebat marți dimineață despre plecarea lui Rokos.

"Cred că este un mare filantrop și o persoană foarte de succes, dar continui să cred că Marea Britanie este o țară extraordinară în care să trăiești și un loc excelent pentru a înființa și dezvolta o afacere", a declarat el pentru BBC.

Andrew Griffith, ministrul de Finanțe din guvernul din umbră, a criticat plecarea lui Rokos.

"Chris Rokos este al treilea cel mai mare contribuabil al Marii Britanii. A adus contribuții uriașe organizațiilor caritabile și educației din țara noastră. Faptul că încă un om care creează avere și locuri de muncă părăsește Marea Britanie este o veste proastă pentru noi toți. Indiferent de situația financiară personală a fiecăruia, plecarea oamenilor care creează avere înseamnă mai puține oportunități pentru tineri și îi lasă pe ceilalți să plătească mai mult. Asta se întâmplă când un guvern majorează taxele. Cei mai buni și mai talentați oameni aleg unde să locuiască, iar Marea Britanie condusă de laburiști nu se află printre alegerile lor."

Eliminarea regimului "non-dom" a fost urmată de plecarea mai multor persoane foarte bogate din Marea Britanie. Thor Björgólfsson, un investitor islandez, și-a mutat anul trecut rezidența fiscală din Marea Britanie în Italia. Italia are un sistem prin care persoanele eligibile plătesc o taxă fixă de 300.000 de euro pe an pentru veniturile obținute în străinătate.

Guillaume Pousaz, fondatorul companiei Checkout.com, a părăsit și el Marea Britanie anul trecut. În aceeași perioadă, a plecat și Nassef Sawiri, al doilea cel mai bogat om din Egipt. Plecările au avut loc după schimbările aduse noului regim fiscal.