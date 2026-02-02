Alertă în Italia. Cum reuşesc hoţii să fure bani de pe carduri mergând pe stradă

Hoții folosesc doar două instrumente: un smartphone și un POS portabil conectat prin Bluetooth. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La Napoli, în Italia, se înregistrează o creştere a furturilor printr-o metodă inedită: hoţii se apropie de persoanele vizate şi, având în buzunar un POS, reuşesc să ia de pe cardul din buzunarul sau din geanta victimei bani de pe card. În Italia, cea mai mare sumă care se poate sustrage de pe card fără introducerea pin-ului este de 50 de euro. Astfel persoana păgubită află despre dispariţia sumei în momentul când aplicaţia bancară de pe telefon o avertizează despre tranzacţie.

Hoții de buzunare de modă veche, cu mâini de catifea sau îmbrânceli strategice, încă există. Dar, alături de ei, există o nouă categorie de hoţi mult mai tehnologici și care reuşesc să fure banii fără să atingă măcar persoana vizată, ci doar să se apropie la câţiva centimetri fără să trezească nicio suspiciune, relatează Corriere della Sera.

Scenariul este mereu același: jafurile au loc, de obicei, în autobuze aglomerate, la metrou sau pe străzi înguste pline de turiști și navetiști. Toată lumea poate fi vizată: cei care urcă cu rucsacuri, cei cu portofele în buzunare sau cei care plătesc pentru cafea cu telefoanele.

Hoții folosesc doar două instrumente: un smartphone și un POS portabil conectat prin Bluetooth, fără să-şi selecteze victimele şi fără aranjamente. Bandiţii tehnologici trec pe lângă oameni, încetinesc o clipă, apoi comit jaful: sustrag 50 de euro odată, care este suma maximă permisă fără PIN, o sumă destul de mică, aproape nesemnificativă pentru un cetăţean mediu italian şi care poate trece adesea neobservată. De aceea foarte des nici nu generează plângeri la poliţie. Însă dacă este înmulțită cu zeci de pasageri, o linie întreagă de autobuz sau o zi întreagă, devine o sumă semnificativă de bani. Anchetatorii sunt siguri că într-o singură călătorie de acest fel infractorii pot strânge până la 2.000 de euro, aşa că la scară largă infracţiunea ar putea valora milioane.

„Fenomenul este probabil mult mai amplu”, au declarat anchetatorii. Poliţiştii italieni au instituit o alertă de nivel mediu în acest gen de infracţiuni, adică nu cel mai ridicat, dar nici neglijabil. Alarma este îndreptată către toți cei care utilizează tehnologia contactless, care este în continuă creștere şi reprezintă un sistem convenabil, rapid, modern, dar vulnerabil. Mecanismul este binecunoscut: un cip wireless stochează detaliile cardului , indiferent dacă este prezent în bancomat, card de credit sau smartphone. Prin apropierea dispozitivului de un cititor, plata este inițiată, fără PIN, fără card introdus.

Autorităţile avertizează că aceste furturi nu pot fi catalogate drept phishing, pentru că nu există linkuri false, iar cardurile nu sunt clonate. Este vorba despre o plată efectiv, fără să știi că o faci. Și acest sistem face ca toată lumea să fie o potențială victimă.

„Sistemele de plată efectuate prin intermediul telefoanelor sunt cu siguranță mai sigure decât un card, deoarece sunt activate printr-un act de voință și folosind un cod, recunoaștere facială sau amprentă digitală”, au explicat specialiştii. „Dar dacă trebuie să ții cardurile în buzunar, ar fi mai bine să folosești un portofel ecranat care să le izoleze.”

Ancheta aflată în desfăşurare urmărește banii invers, ca un joc de șah jucat în fața unui monitor şi începe de la sfârșit. Sunt căutate cardurile preplătite înregistrate pe numele unor cetățeni străini şi cartelele SIM anonime care mențin terminalele POS wireless „online”.