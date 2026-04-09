Javier Milei dă liber la exploatarea metalelor în ghețarii din Anzi. Avocat de mediu: 70% din cetățeni riscă să rămână fără apă

2 minute de citit Publicat la 23:45 09 Apr 2026 Modificat la 23:54 09 Apr 2026

Protest la Buenos Aires împotriva noii legi promovate de președintele Javier Milei. Pe banner se poate citi "Fără ghețari nu există apă". Proiectul votat de Congresul argentinian permite exploatări miniere în zonele periglaciare. Foto: Getty Images

Congresul argentinian a aprobat un proiect promovat de președintele Javier Milei, care autorizează exploatarea metalelor în zonele sensibile din punct de vedere ecologic, inclusiv în ghețari și permafrost, anunță joi The Guardian.

Textul amendează legislația în vigoare și a fost aprobat în Senat în luna februarie.

El deschide posibilitatea extragerii elementelor precum cuprul, litiul și argintul din zonele înghețate ale munților Anzi.

Camera Deputaților a adoptat, la rândul său, noul text cu 137 de voturi pentru, 111 împotrivă și trei abțineri, după aproape 12 ore de dezbateri.

Ecologiștii, care se opun modificărilor, acuză că noua formă a legii va slăbi protecția surselor cruciale de apă.

Miercuri, mii de oameni au protestat la Buenos Aires, în fața Parlamentului argenitinian, evenimentul fiind marcat de ciocniri izolate cu poliția.

Unii protestatari au afișat pancarte cu sloganuri precum "Apa este mai prețioasă decât aurul!", "Dacă nu sunt ghețari, nu e nici apă" și "Un ghețar distrus nu poate fi restaurat!"

Șapte activiști ai organizației Greenpeace au fost arestați mai devreme în cursul zilei, după ce au escaladat o statuie în fața forului legislativ și au desfășurat un banner prin care îi îndemna pe parlamentari "să nu trădeze poporul argentinian".

Președintele argentinian își impune agenda fără probleme, în ciuda protestelor de stradă

Adoptarea amendamentului este încă un succes pentru președintele Milei, cunoscut aliat al lui Donald Trump.

El a impus în februarie modificări care relaxează legislația în domeniul muncii, în ciuda protestelor stradale repetate.

În ceea ce privește efectele noilor schimbări legislative asupra mediului, susținătorii președintelui au încercat să calmeze lucrurile.

Nicolas Mayoraz, un deputat din partidul de guvernământ La Libertad Avanza, i-a asigurat pe legiuitori că este posibil să faci, în paralel, protecția mediului și proiecte de dezvoltare durabilă.

Însă Flavia Broffoni, o activistă participantă la protestul de miercuri, are altă opinie.

"Știința este clară. Nu există absolut nicio posibilitate de a crea ceea ce ei numesc o 'mină durabilă' într-un mediu periglaciar (o zonă de la marginea ghețarilor, n.r.)", a spus ea.

Raport oficial: în zonele miniere din Argentina ghețarii s-au restrâns cu aproape 20% în ultimii 10 ani

În Argentina există aproape 17.000 de ghețari, inclusiv așa-numiții ghețari de stâncă, formați dintr-un amestec de rocă și gheață, potrivit unui inventar de specialitate datând din 2018.

În nord-vestul țării, unde este concentrată industria minieră, rezervele glaciare s-au micșorat cu 17% în ultimul deceniu, în principal din cauza schimbărilor climatice, potrivit Institutului Argentinian de Cercetare a Zăpezii, Glaciologie și Științe ale Mediului.

Președintele Javier Milei, un adept radical al pieței libere care nu crede în schimbările climatice provocate de om, spune că proiectul de lege votat miercuri era necesar pentru a atrage investiții miniere pe scară largă.

"Ecologistii ar prefera să ne vadă murind de foame decât să fie atinși cu ceva", a spus el.

Argentina este un producător major de litiu, element esențial pentru tehnologie și pentru energia verde (bazată pe resurse regenerabile) la nivel global.

Banca Centrală a țării a estimat, pe baza previziunilor din industrie, că exporturile miniere s-ar putea tripla până în 2030.

Enrique Viale, președintele Asociației Avocaților de Mediu din Argentina, a declarat, la rândul său, că legislația modificată amenință alimentarea cu apă a 70% dintre argentinieni.

Conform legii dinaintea de modificare, un organism științific desemnează ghețarii și mediile periglaciare protejate.

Modificările adoptate acordă provinciilor individuale mai multă putere pentru a decide ce zone au nevoie de protecție și care ar putea fi exploatate în scopuri economice.