Amadea, super-iahtul de lux al unui oligarh rus, a ajuns la un miliardar din Dubai, apropiat al lui Trump. Cine este Hussain Sajwani

3 minute de citit Publicat la 08:00 08 Noi 2025 Modificat la 08:20 08 Noi 2025

Amadea, super-iahtul de lux al unui oligarh rus, a ajuns la un miliardar din Dubai, apropiat al lui Trump.FOTO colaj foto Profimedia Images

O companie asociată omului de afaceri din Dubai Hussain Sajwani, miliardar și apropiat al președintelui Donald Trump, a achiziționat Amadea, superiahtul oligarhului rus sancționat Suleiman Kerimov. Vasul fusese scos la licitație de guvernul Statelor Unite în luna septembrie.

Vânzarea Amadea, un iaht de lux de 106 metri, confiscat în 2022 de la oligarhul rus sancționat Suleiman Kerimov, a fost finalizată în octombrie, potrivit Business Insider.

Noile documente de înregistrare arată că în spatele achiziției se află o entitate legată de Sajwani și de grupul său Damac.

Iahtul Amadea. FOTO: Profimedia Images

La data de 10 octombrie, proprietarul iahtului era înregistrat ca Beyond Holdings Group Limited, o companie cu sediul în Insulele Virgine Britanice — o jurisdicție frecvent aleasă de proprietarii de superiahturi datorită politicii fiscale favorabile și regulilor stricte de confidențialitate.

Potrivit datelor Bloomberg, sediul Beyond Holdings Group se află în Dubai, la etajul 20 al turnului Executive Heights, exact aceeași adresă unde este înregistrat conglomeratul Damac, deținut de miliardarul Sajwani.

Hussain Sajwani. FOTO: Profimedia Images

Fosta denumire a companiei, AHS Four Company Limited, are de asemenea legături cu familia Sajwani. Iahtul fiului său, Abbas Sajwani, poartă numele AHS, după inițialele sale, și este deținut de AHS One Company Limited. Ambele iahturi, AHS și Amadea, sunt administrate de firma monegască Superyacht Partners, care închiriază iahtul AHS pentru sume de până la 600.000 de dolari pe săptămână.

Hussain Sajwani, Abbas Sajwani și compania Superyacht Partners nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Serviciul Marșalilor Statelor Unite a refuzat, de asemenea, să comenteze.

La momentul confiscării, Departamentul de Justiție al SUA estima valoarea iahtului Amadea la cel puțin 300 de milioane de dolari, însă o evaluare ulterioară a redus prețul la aproximativ 230 de milioane, potrivit documentelor din instanță. Suma obținută la licitație nu a fost făcută publică.

Costurile de întreținere ale iahtului, inclusiv salariile echipajului, combustibilul, asigurarea și alte cheltuieli, au ajuns la aproape un milion de dolari pe lună, plătiți de contribuabilii americani, motiv pentru care guvernul a dorit să se debaraseze rapid de această proprietate. Totuși, iahturile confiscate reprezintă active complexe, deoarece dreptul de proprietate poate fi contestat.

Cine este Hussain Sajwani

Potrivit Bloomberg, averea lui Hussain Sajwani este estimată la 13,3 miliarde de dolari, iar legăturile sale cu președintele Trump sunt numeroase.

În deschiderea contului său de Instagram, Hussain Sajwani are fixat un videoclip realizat în ianuarie, la Mar-a-Lago, unde el și Trump au anunțat că subsidiara Damac, Edgnex Data Centers, va investi 20 de miliarde de dolari în Statele Unite. La scurt timp, Hussain Sajwani și fiul său Abbas au participat la evenimente legate de ceremonia de inaugurare a lui Trump din 2025, inclusiv la un bal oficial.

Alte postări din ultimul an arată fotografii ale celor doi împreună în Biroul Oval, în Emiratele Arabe Unite, în timpul unei vizite oficiale, și în Scoția, la terenul de golf Turnberry deținut de Trump.

Parteneriatul lor datează de peste un deceniu, când Damac a semnat un acord pentru a dezvolta două terenuri de golf sub brandul Trump în Dubai.

Trump a refuzat însă și unele propuneri de colaborare cu Sajwani. După victoria sa în alegerile din 2016, miliardarul din Dubai, care participase la petrecerea de Revelion de la Mar-a-Lago, a declarat că își dorește o relație mai strânsă cu afacerile lui Trump, potrivit NBC. Câteva luni mai târziu, Trump a spus că a refuzat o ofertă de 2 miliarde de dolari din partea acestuia.

Mai recent, cei doi au continuat să colaboreze în plan personal. Între ianuarie 2024 și iunie 2025, Trump a câștigat peste 6 milioane de dolari din tranzacții legate de Damac, potrivit unui raport de transparență depus în luna iunie.