America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de persoane își părăsesc funcțiile

În paralel, Casa Albă a cerut agențiilor federale să pregătească planuri de concedieri masive. Foto: Getty Images

Administrația Trump urmează să gestioneze marți cel mai amplu val de demisii colective din istoria SUA, cu peste 100.000 de angajați federali care vor părăsi oficial funcțiile prin programul de demisie amânată. Această măsură vine în contextul în care Congresul se apropie de termenul-limită pentru aprobarea finanțării guvernului, riscând un blocaj instituțional.

În paralel, Casa Albă a cerut agențiilor federale să pregătească planuri de concedieri masive, în eventualitatea în care disputele politice din Congres nu duc la un acord.

„Frica și intimidarea”

Programul de demisie amânată, una dintre componentele principale ale reducerilor de personal promovate de Donald Trump, a fost perceput de mulți angajați ca o formă de presiune insuportabilă. O parte dintre aceștia au declarat că au fost nevoiți să renunțe la carieră din cauza climatului ostil.

„Oamenii rămân în administrația federală pentru misiune. Când acea misiune dispare, când ești folosit drept țap ispășitor, când siguranța locului de muncă devine incertă și puținul echilibru între viața personală și cea profesională se evaporă, atunci renunți”, a explicat un fost angajat al Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA).

Costuri uriașe, dar și promisiuni de economii

Conform unui raport al democraților din Senat publicat în iulie, programul va costa 14,8 miliarde de dolari. Aproximativ 200.000 de angajați federali au fost plătiți integral, inclusiv beneficiile, în timp ce au stat în concediu administrativ până la opt luni.

Reprezentanții administrației Trump susțin însă că această cheltuială este justificată, fiind vorba despre un cost unic ce va reduce cheltuielile guvernului pe termen lung. Biroul pentru Managementul Personalului a criticat de asemenea protecția extinsă de care beneficiază funcționarii publici, pledând pentru un sistem de angajare „modern și flexibil, asemenea celui din mediul privat”.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că nu există „niciun cost suplimentar pentru guvern”, întrucât angajații ar fi primit oricum salariile. „Aceasta este cea mai mare și mai eficientă reducere de personal din istorie, care va aduce economii anuale de 28 de miliarde de dolari”, a afirmat acesta.

În total, aproximativ 275.000 de angajați ar urma să plece prin diverse programe de demisie amânată, pensionări anticipate și concedieri, reprezentând cel mai mare declin într-un singur an al personalului federal civil de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Mărturii ale angajaților afectați

Numeroși angajați care au acceptat demisia amânată au ales să vorbească anonim, în speranța că într-o zi s-ar putea întoarce în administrația federală. Însă mulți dintre ei se confruntă acum cu un mediu economic dificil: rata șomajului a crescut în august 2025 la 4,3%, cel mai ridicat nivel din 2021, iar piața muncii a fost afectată de tarifele comerciale impuse de Trump.

Un angajat al Departamentului pentru Afaceri ale Veteranilor a spus: „Ne doream să ne încheiem cariera în administrație. Pentru mulți, a fost și o decizie legată de sănătatea mintală, după luni de epuizare și presiuni”.

Un arheolog din cadrul Departamentului Agriculturii, fost militar, a afirmat că a iubit munca sa, dar a simțit că nu are de ales decât să accepte demisia: „Nu am fost obligat printr-o măsură legală, dar presiunea și frica erau constante. În fiecare zi trăiam cu teama că voi fi concediat sau exclus definitiv din sistem”.

Un alt angajat al aceluiași departament, concediat în februarie și apoi reangajat în aprilie, a acceptat în final demisia amânată. „Simțeam că pot fi dat afară în orice moment. Este greu să te concentrezi când știi că un simplu e-mail îți poate încheia cariera”, a spus acesta.

Sindicatele dau în judecată administrația

Federația Americană a Angajaților Guvernamentali (AFGE) și alte sindicate au intentat un proces în acest an împotriva programului de demisie amânată, acuzând că acesta subminează autoritatea Congresului și sabotează funcționarea instituțiilor prin pierderi masive de personal.

„Epurația” forței de muncă federale va avea consecințe uriașe, neintenționate, care vor crea haos pentru cetățenii americani ce depind de servicii publice funcționale”, a avertizat Everett Kelley, președintele AFGE. „Această ofertă nu ar trebui privită drept voluntară. Este rezultatul unei politici toxice care face imposibilă rămânerea în sistem, chiar și pentru cei care vor acest lucru.”