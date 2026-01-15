Are două stele Michelin și o stea la igienă. Bucătarul restaurantului renumit: „Nu mi-e rușine”

Restaurantul s-a deschis în 2013 și a obținut prima stea Michelin un an mai târziu.Foto: Getty Images

Un restaurant galez cu două stele Michelin, unde prețurile pornesc de la 468 de lire sterline de persoană, a primit o stea din cinci la capitolul igienă, în urma unei inspecții. Bucătarul și patronul restaurantului renumit în Țara Galilor spune însă că inspectorii au exagerat și nu îi este „rușine” de rezultatul obținut. Gareth Ward a explicat că scorul mic se datorează faptului că restaurantul lucrează cu pește crud, pe care îl maturează local, relatează The Guardian.

Ynyshir, un restaurant cu spații de cazare situat lângă Machynlleth, la marginea sudică a parcului național Eryri, este consider, de criticii culinari, drept unul dintre cele mai bune din lume.

Restaurantul s-a deschis în 2013 și a obținut prima stea Michelin un an mai târziu. A doua stea a venit în 2022, devenind astfel primul local din Țara Galilor care a primit două stele Michelin. Prețurile pornesc de la 468 de lire sterline de persoană.

Însă, în urma unei inspecții a Agenției pentru Standarde Alimentare, pe 5 noiembrie, restaurantul a primit un scor de una din cinci stele, ceea ce înseamnă că sunt necesare „îmbunătățiri majore”.

Explicațiile bucătarului: „Nu mi-e rușine”

Bucătarul-patron Gareth Ward a declarat miercuri pentru BBC că „nu îi este rușine” de această evaluare, despre care spune că a fost cauzată de îngrijorările inspectorilor privind utilizarea ingredientelor crude și maturate.

„Cumpăr pește de calitate sashimi din Japonia, iar ei se întreabă: 'Ei bine, nu știm apa, deci cum știm că este de calitate sashimi?'

Ei bine, este de calitate sashimi, acest pește este consumat crud în toată lumea și doar pentru că regulile noastre nu se potrivesc cu regulile lor, ajung să îl pună sub semnul întrebării… Am o cameră cu sare pentru maturarea peștelui, dar, evident, nu le place ideea de a matura alimentele.

Nu îmi este deloc rușine, dar sunt dezamăgit. Nu stau aici gândindu-mă: 'Doamne, sunt jenat, am făcut ceva greșit', pentru că nu am făcut. Ceea ce am făcut a fost ceva diferit”, a explicat el.

Ward, fost concurent la MasterChef: The Professionals, a spus că Ynyshir colaborează cu o companie specializată în conformitate pentru siguranța alimentară și deține un congelator în valoare de 50.000 de lire sterline, capabil să atingă temperaturi de -80 grade Celsius.

După inspecție, peștele restaurantului a fost trimis pentru teste independente de laborator, care nu au identificat nicio problemă.

Ward a recunoscut că inspectorii de siguranță alimentară „nu au greșit în totalitate” și a instalat ulterior o chiuvetă suplimentară pentru spălat mâinile în zona de preparare a peștelui. El a mai spus că problemele de documentație au contribuit la scorul slab.

„O parte din documentele noastre nu erau în regulă, și asta e vina noastră. Uneori mai omiți lucruri sau le notezi greșit ori uiți… Ar fi nevoie de un angajat cu normă întreagă doar pentru documente ca să fie perfecte de fiecare dată”, a spus el.

În Țara Galilor și Irlanda de Nord, toate unitățile alimentare sunt obligate prin lege să afișeze evaluarea de igienă într-un loc vizibil.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al restaurantului Ynyshir a declarat că afacerea a solicitat o reinspecție, însă nu a fost stabilită încă o dată.