Asistent medical, condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis 10 pacienți, ca să muncească mai puțin. Cazul a șocat Germania

1 minut de citit Publicat la 12:10 06 Noi 2025 Modificat la 12:10 06 Noi 2025

Un asistent medical din Germania a fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a fost găsit vinovat de uciderea a zece pacienți și de tentativa de omor asupra altor 27. FOTO Getty Images

Un asistent medical din Germania a fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a fost găsit vinovat de uciderea a zece pacienți și de tentativa de omor asupra altor 27. Procurorii au acuzat că bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, le-ar fi injectat pacienților, majoritatea persoane în vârstă, doze de calmante sau sedative pentru a-și ușura munca în timpul turelor de noapte, scrie BBC.

Faptele au fost comise între decembrie 2023 și mai 2024, într-un spital din localitatea Würselen, situată în vestul Germaniei. Ancheta nu s-a încheiat, autoritățile investigând și alte cazuri suspecte din cariera sa.

Potrivit agenției Agence France-Presse (AFP), bărbatul lucra la spitalul din Würselen din anul 2020, după ce finalizase pregătirea profesională ca asistent medical în 2007.

Procurorii au declarat în fața instanței din Aachen că inculpatul manifesta „iritare” și lipsă de empatie față de pacienții care necesitau un nivel mai ridicat de îngrijire, acuzându-l că s-a comportat precum un „stăpân asupra vieții și a morții”.

Instanța a fost informată că acesta le administra pacienților doze mari de morfină și midazolam, un tip de sedativ, pentru a-și reduce volumul de muncă în timpul nopților. Bărbatul a fost arestat în cursul anului 2024.

La pronunțarea sentinței, judecătorii au stabilit că infracțiunile comise au un „grad de vinovăție deosebit”, ceea ce îi va interzice accesul la eliberarea condiționată după 15 ani de detenție. Totuși, el are dreptul să facă apel împotriva verdictului.

Procurorii au declarat pentru AFP că se vor face exhumări pentru a identifica alți potențiali pacienți victime, investigațiile suplimentare putând duce la un nou proces.

Cazul are asemănări cu cel al fostului asistent medical Niels Högel, condamnat la închisoare pe viață în 2019 pentru uciderea a 85 de pacienți în două spitale din nordul Germaniei. Un tribunal a stabilit că Högel le-a administrat pacienților doze letale de medicamente pentru inimă între anii 1999 și 2005. El este considerat cel mai prolific criminal din istoria modernă a Germaniei.