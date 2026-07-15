„Atenție la zona lipicioasă!”. Un muzeu olandez a acoperit podeaua cu sute de kilograme de unt de arahide. Iată de ce

2 minute de citit Publicat la 23:45 15 Iul 2026 Modificat la 23:45 15 Iul 2026

Un muzeu olandez a acoperit podeaua cu sute de kilograme de unt de arahide. Foto: Profimedia Images

Trei sute șaizeci de kilograme de unt de arahide au fost întinse pe podeaua Muzeului Boijmans Van Beuningen din Rotterdam, în Țările de Jos, în memoria artistului olandez Wim T. Schippers, care a murit la 10 iunie 2026.

Cunoscut pentru lucrările sale absurde și pentru faptul că le-a dat voce personajelor Ernie și Kermit Broscoiul în versiunea olandeză a emisiunii Sesame Street, artistul a prezentat pentru prima dată lucrarea Pindakaasvloer, adică „Podeaua cu unt de arahide”, în 1969.

Prin operele sale neconvenționale, Schippers a pus sub semnul întrebării felul în care oamenii înțeleg arta.

„Nu este fantastic că stăm cu toții aici și ne uităm la unt de arahide?”, i-a întrebat Schippers pe jurnaliști, în timpul expoziției organizate la Muzeul Central din Utrecht, în 1997, potrivit Euronews.

Unii vizitatori, tentați să transforme lucrarea într-o gustare, au vandalizat expoziția din 1997, așezând pe ea 12 felii de pâine și mai multe pungi cu granule de ciocolată, consumate frecvent în Țările de Jos pe pâine, la micul dejun.

„Nu arată rău”, declara Schippers la acea vreme pentru un ziar olandez. „Granulele au fost presărate cu simțul proporțiilor și cu o mână pricepută”.

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Mai târziu, artistul a transformat ideea în seria Floor Covering, care a inclus și podele acoperite cu cioburi de sticlă și sare.

Respectând îndeaproape planul în 20 de puncte lăsat de Wim T. Schippers pentru refacerea lucrării, doi angajați ai muzeului au petrecut câteva zile întinzând 40 de recipiente cu unt de arahide pe o suprafață hexagonală de 25 de metri pătrați.

Folosind gletiere, cei doi au întins untul de arahide donat de compania Calvé într-un strat gros de doi centimetri, având grijă ca expoziția să fie „cât mai netedă și mai plictisitoare posibil”.

Muzeul i-a avertizat pe vizitatorii alergici la arahide că expoziția ar putea fi periculoasă pentru ei.

Cei care nu au astfel de alergii au fost invitați să „urmeze mirosul” prin muzeu, pentru a trăi pe deplin experiența lucrării realizate în memoria artistului.

Expoziția poate fi vizitată până la 6 septembrie 2026.