Avionul columbian care a dispărut de pe radar aproape de granița cu Venezuela s-a prăbuşit. Doi politicieni, printre morţi

Protocoale de securitate şi de căutare au fost activate, anunţă Autoritatea Aeriană columbiană. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Avionul columbian care a dispărut de pe radar aproape de granița cu Venezuela s-a prăbuşit, a relatat BBC. Potrivit oficialilor din cadrul companiei aeriene de stat Satena, nu există supraviţuitori. Printre victime se numără şi doi politicieni. Aeronava la bordul căreia se aflau 15 oameni efectua un zbor de la Cúcuta la Ocaña, iar piloţii au pierdut contactul cu controlul traficului aerian cu câteva minute înainte de aterizare.

Jurnaliştii de la BBC au scris că reprezentaţii de la compania aeriană Satena au transmis într-un comunicat că aeronava lor – un Beechcraft 1900 – "a suferit un accident mortal", însă, nu au oferit alte detalii despre tragedia aviatică. Epava avionului columbian a fost localizată într-o zonă muntoasă.

Lista oficială a pasagerilor îi include pe deputatul Diógenes Quintero Amaya și pe Carlos Salcedo, candidat la viitoarele alegeri pentru Congres.

Avionul a fost localizat ultima oară deasupra unei zone muntoase, în regiunea Norte de Santander, la o altitudine cuprinsă între 1.000 şi 1.300 de metri, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar.

??? Un avión se estrelló el miércoles en el noreste de #Colombia. En el accidente fallecieron las 15 personas a bordo, incluido un legislador y un candidato a congresista, confirmaron la aerolínea estatal y autoridades locales ➡️ https://t.co/gxMsJ7qJtM pic.twitter.com/UlqtZbHHmS — FRANCE 24 Español (@France24_es) January 28, 2026

"Am primit cu îngrijorare informaţia cu privire la accidentul aerian", a scris deputatul local din Norte de Santander, Wilmer Carrillo, pe contul său de pe platforma X.

Oficialii din cadrul companiei aeriene de stat Satena au declarat anterior că piloţii avionului au pierdut contactul cu controlul traficului aerian miercuri, la ora locală 12:05 (17:05 GMT), cu 11 minute înainte de aterizarea programată în Ocaná, un oraş din apropiere.