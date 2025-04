Bărbat ucis de rechin în largul coastei Israelului, oamenii de pe mal au privit îngroziți. A doua zi au fost găsite rămășițe umane

Mai multe rămășițe umane au fost găsite marți după ce un înotător a fost atacat de un rechin în urmă cu o zi, în largul coastei nordice a Israelului. FOTO Getty Images

Mai multe rămășițe umane au fost găsite marți după ce un înotător a fost atacat de un rechin în urmă cu o zi, în largul coastei nordice a Israelului, au anunțat marți echipele de salvare din Israel, scrie BBC.

Fragmentele de corp, recuperate marți după-amiază, au fost duse la Institutul de Medicină Legală pentru identificare oficială.

Potrivit presei locale, persoana dispărută este un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Israel.

Incidentul, extrem de rar, a avut loc în mare, în zona orașului Hadera, situat la aproximativ 40 km nord de Tel Aviv. Pe rețelele sociale au fost postate imagini video în care se aud țipete de groază ale celor aflați pe plaja Olga.

Rechinii sunt cunoscuți pentru prezența lor în această zonă, unde apa caldă evacuată de o centrală electrică locală atrage numeroși pești – mai ales în această perioadă a anului. Sunt frecvent observate specii de rechini precum rechinul cenușiu (dusky shark) și rechinul cu înotătoare late (sandbar shark). Totuși, acești rechini sunt în general inofensivi pentru oameni.

Nu a mai fost înregistrat niciun atac fatal al unui rechin în apele teritoriale ale Israelului de la înființarea statului, în 1948.

Plaja a fost închisă de poliție, iar echipele de salvare au început căutările înotătorului dispărut imediat după incident.

Într-o filmare distribuită online, se poate vedea un bărbat aflat la câteva sute de metri de țărm, părând să se zbată în apă, în timp ce oamenii de pe plajă strigă că este atacat de un rechin.

„Eram în apă, am văzut sânge și se auzeau țipete,” a declarat martorul Eliya Motai pentru publicația Ynet. „Eram la doar câțiva metri de mal,” a adăugat el. „E înfiorător. Ieri am fost aici și am văzut rechinii cum se învârteau în jurul nostru.”