Britney Spears, noi acuzaţii grave la adresa păriniţilor ei: „Am fost tratată ca o sclavă ani de zile de către tatăl meu”

Britney Spears și-a vândut toate melodiile. Foto: Getty Images

Britney Spears, cântăreața în vârstă de 44 de ani a vorbit pe larg, într-o postare pe contul său de Instagram despre cei 15 ani de tutelă legală, timp în care fiecare decizie care o privea a fost luată de alții. Din 2021, și-a recăpătat în sfârșit controlul asupra vieții sale, dar acei 15 ani de tutelă, timp în care fiecare decizie care o privea, chiar și o simplă vacanță, a fost luată de tatăl ei, Jamie, rămân încă o rană deschisă pentru Britney Spears.

„Am fost sub tutelă timp de 15 ani, în timp ce prietenii mei călătoreau de până la zece ori pe lună”, a scris cântăreața într-o postare recentă pe Instagram, amintind că singura călătorie care i-a fost permisă a fost la Maui, o dată pe an, cu cei doi copii ai săi. „Nu puteam decide să zbor la New York după un spectacol în Las Vegas , așa cum făcea Christina Aguilera. Familia mea știa unde mă aflam în fiecare moment al zilei”, a mai adăugat Britney, arătând din nou cu degetul spre familia ei și spre mama ei în special, vinovată în ochii ei că nu a apărat-o niciodată de tatăl său atunci când controlul acestuia asupra vieții ei devenise, în opinia ei, insuportabil, relatează Corriere della Sera. „O învinovățesc că nu i-a spus niciodată tatălui meu: «Lasă-o să iasă cu prietenii ei, las-o să trăiască în loc să o tratezi ca pe o sclavă »”, a mărturisit vedeta pop, recunoscând că nu-i poate ierta „pe cei care au ucis cea mai bună parte a unei persoane, sufletul ei”.

În izbucnirea sa de pe reţelele sociale, cântăreaţa și-a dezvăluit profunda amărăciune față de paradoxul pe care l-a trăit, subliniind cum comportamentul rigid și restrictiv impus de familia ei s-a produs exact când atingea apogeul succesului. „Este absurd să crezi că, după ce am dat tot ce am mai bun în carieră, am continuat să fiu pedepsită. Poate că deveneam o adevărată vedetă și asta reprezenta o amenințare pentru familia mea?”, s-a întrebat artista în vârstă de 44 de ani, care, în ciuda faptului că au trecut cinci ani de la „eliberarea” ei, a recunoscut că se simte în continuare judecată și observată, până la punctul de a fi etichetată drept „nebună” chiar și pentru cele mai normale gesturi, cum ar fi o simplă plimbare cu mașina, care a devenit cel mai recent pretext pentru a ridica noi îndoieli cu privire la sănătatea ei mintală. Referirea este la fotografia de săptămâna trecută din rubrica „Page Six”, în care a fost surprinsă coborând din maşina sa de lux pe autostrada 101, ceea ce a determinat-o să posteze o fotografie cu ea întinsă pe mașină, cu brațele întinse, însoțită de explicația: „Nimic nu este ceea ce pare”.

Chiar dacă recâștigarea autonomiei depline și, mai presus de toate, a credibilității depline în ochii opiniei publice se dovedește mai complicată decât se aștepta, Britney nu și-a pierdut speranța și și-a încheiat mesajul cu un apel către fani și urmăritori: „ Continuați să fiți amabili ”.