Ca să aibă sălile pline și la prânz, un cinema din China vinde acum bilete pentru cei care vor să doarmă în pauza de masă

Conducerea cinematografului a pus la dispoziție două săli de proiecție pentru odihnă în pauza de prânz a angajaţilor. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

„Lying Flat Plan” („Planul de a sta întins”) este o inițiativă de odihnă în pauza de prânz lansată de cinematograful Lumière din Xi'an, din provincia chineză Shaanxi, care oferă angajaților o alternativă la a trage un pui de somn la birou. Proiectul a început din aprilie 2025 la cinematograful Lumière din Qujiang Creative Valley, una dintre cele două locații ale lanțului din Xi'an.

Cinematograful a pus la dispoziție două săli de proiecție pentru odihnă în timpul săptămânii, între orele 12:00 și 14:30, adică exact intervalul orar în care proiecțiile de filme atrag, de regulă, cel mai mic număr de spectatori. Cele două săli dispun de un total de 76 de fotolii rabatabile. Conceptul este rezumat de sloganul cinematografului: în loc să dormi la birou, te poți bucura de două ore și jumătate de odihnă întins pe scaun în sala de cinema și asta fără a fi neapărat nevoie să ruleze un film pe marele ecran, relatează Il Messaggero.

Cât costă

Prețul este, probabil, unul dintre motivele succesului său. Un abonament lunar individual costă 39,9 yuani, aproximativ 4,8 euro, în timp ce un abonament pentru două persoane costă 59,9 yuani, adică puțin peste 7 euro. Calculând în funcție de cele aproximativ douăzeci de zile lucrătoare dintr-o lună, costul acestei pauze pentru utilizatorii obișnuiți se ridică la doar câțiva eurocenți pe zi. Prețul include pături igienizate, încărcarea telefonului mobil, cafeaua de după-amiază și alte mici facilități. Cei care doresc să adauge o mască pentru ochi sau dopuri de urechi de unică folosință plătesc 5,9 yuani pentru fiecare articol, deși unele oferte includ setul complet la prețul de 9,9 yuani.

Cele două săli de cinema

Nu toate cele 76 de locuri sunt la fel. Sala 1 dispune de fotolii care se pot înclina complet, transformându-se în paturi mici, și este utilizată în principal de femei. Sala 3, în schimb, este dotată cu fotolii rabatabile cu funcție de masaj și este frecventată mai ales de bărbați. Într-adevăr, cinematograful a implementat o separare simplă a spațiilor în funcție de gen. Scopul este crearea unui mediu care seamănă foarte mult cu o zonă de odihnă veritabilă, în ciuda faptului că se află în incinta unui multiplex.

Regulile

Somnul este permis, dar există mai multe reguli de respectat. Printre instrucțiunile afișate de cinematograf se numără și una mai neobișnuită: interdicția de a se descălța în timpul odihnei. Telefoanele trebuie setate pe modul silențios, iar cei care trebuie să răspundă la un apel sunt rugați să iasă din sală pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Pe scurt, atmosfera trebuie să rămână cât mai liniștită și lipsită de mirosuri neplăcute pe toată durata odihnei.

Succesul inițiativei

Ideea a pornit de la ceva mai mult decât simpla dorință de a oferi un serviciu lucrătorilor. Xu, managerul cinematografului, a explicat presei locale că proiecțiile de la mijlocul zilei, în timpul săptămânii, aveau de obicei o prezență scăzută. Acest lucru a dus la ideea transformării a două săli puțin solicitate în zone de odihnă, pentru câteva ore. Experimentul pare să fi dat roade, iar potrivit managerului, peste jumătate din cele 76 de locuri disponibile sunt acum ocupate în intervalul destinat somnului de prânz.

Cinematograful a decis să mențină serviciul şi pe parcursul verii, în ciuda afluxului mai mare de spectatori specific sezonului cinematografic, cu intenția de a-l transforma într-o ofertă permanentă. În ultimele zile, inițiativa a devenit un subiect intens discutat pe rețelele sociale din China, mulți utilizatori solicitând ca ideea să fie preluată și în alte locuri. La urma urmei, pentru cinematografe, aceasta ar putea reprezenta o modalitate de a transforma unul dintre intervalele orare cel mai puțin profitabile într-o nouă sursă de venit.