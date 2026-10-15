Călugărițele ursuline și episcopii scoțieni îşi vând proprietățile. În locul unei mănăstiri se va deschide o şcoală pentru bogaţi

Ordinul Ursulinelor din Uniunea Romană și-a vândut sediul central de la Roma pentru 20,5 milioane de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Călugărițele ursuline de la Roma au primit 20,5 milioane de euro de la fondul HIG Capital, o firmă globală de investiții alternative și capital privat cu sediul la Miami, în Statele Unite ale Americii, în timp ce episcopii scoțieni au primit 9,5 milioane de la firma italiană Redbrick Advisors.

Aceste cifre reprezintă rezultatul financiar, purtând ștampila oficială a Vaticanului, al unora dintre cele mai importante vânzări de proprietăți imobiliare religioase din Roma din ultimii 30 de ani, relatează Corriere della Sera. Detaliile privind aceste tranzacții, dintre care ultima a fost finalizată în septembrie, au fost iniţial păstrate secrete, dar au ieșit la iveală din documentația oficială depusă în cadrul procedurilor administrative și legale necesare.

O școală pentru cei bogaţi

Ordinul Ursulinelor din Uniunea Romană și-a vândut sediul central („Casa Generalizia ”) , un complex de 20.000 de metri pătrați, cu o importantă valoare istorică și culturală, situat pe Via Nomentana, la Roma. Fosta mănăstire urmează să devină, până în 2027, o școală privată destinată persoanelor înstărite. Aceasta va oferi un program educațional pentru elevi cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani, cu taxe de școlarizare anuale cuprinse între 20.000 și 25.000 de euro pe an, sub brandul Brighton College.

Între timp, proprietatea a fost achiziționată de firma americană de investiții HIG Capital, care gestionează active în valoare de 67 de miliarde de dolari, inclusiv proprietăți imobiliare și întreprinderi de talie medie în Italia și care menține un parteneriat exclusiv cu instituția de învățământ britanică.

Retragerea scoțienilor

Colegiul Pontifical Scoțian se află sub autoritatea Conferinței Episcopilor din Scoția. Acesta și-a vândut sediul, care se întinde pe o suprafață de peste 17.000 de metri pătrați pe Via Cassia, la Roma, unde, începând din 1964, au locuit seminariști scoțieni care se pregăteau pentru a deveni preoţi.

Autorizația papală

„Preasfinte Părinte, Superioara Generală a Uniunii Romane a Ordinului Sfânta Ursula, cu Sediul Central la Roma, solicită cu umilință autorizația Sanctității Voastre pentru a înstrăina, pentru suma de 22.000.000 (...), proprietatea situată la Roma, pe Via Nomentana...” Scrisoarea, adresată Papei Leon al XIV-lea, face parte din corespondența care a precedat vânzarea sediului ursulinelor. Un decret emis de Cardinalul Ángel Fernández Artime, Pro-Prefect al Dicasterului pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, confirmă faptul că Sfântul Scaun a acordat permisiunea canonică pentru vânzare, la prețul de 22 de milioane de euro, în februarie 2026, invocând canoanele 1292–1294 din Codul de Drept Canonic.

Normele canonice

Este vorba despre reglementările care stabilesc când este necesară autorizarea din partea Sfântului Scaun, în funcție de valoarea activului, aspect relevant în acest caz, având în vedere prețul de pornire de un milion, precum și despre normele care guvernează vânzarea, în special în ceea ce privește prețul (fiind obligatorie o evaluare) și alocarea fondurilor obținute, care trebuie să fie în concordanță cu obiectivele instituționale și cu reglementările canonice.

Statul a renunțat la dreptul său

După obținerea aprobării, entitatea religioasă și „Intellego Italian Properties” s-au întâlnit la biroul notarului roman Michele Misurale. După verificarea faptului că statul nu își exercitase dreptul de preemțiune, părțile au finalizat tranzacția la suma de 20,5 milioane de euro, o valoare ușor inferioară faţă de prețul prezentat inițial Papei.

Astfel, HIG a devenit investitorul care asigură capitalul și controlează Intellego Education, o platformă de școli private cu predare în limba engleză, care funcționează pe baza modelului educațional și a expertizei brandului Brighton College.

Câștigurile intermediarilor

BNP Paribas Real Estate a acționat în calitate de broker al cumpărătorului și a încasat un comision de 276.000 de euro, în timp ce Surorile Ursuline au plătit o sumă de 615.000 de euro lui Stefano Di Sante, un agent imobiliar din Genzano di Roma.

Pentru Pontifical Scots College din Roma, o entitate ecleziastică recunoscută oficial, vânzarea a reprezentat, practic, o necesitate. Costurile de întreținere și renovare erau prea mari pentru resursele Conferinței din Glasgow. Oferta de 9,5 milioane de euro din partea Redbrick Advisors, o firmă privată de dimensiuni reduse specializată în dezvoltare imobiliară (cu venituri de 2 milioane de euro), condusă de Nicola De Martino și Alexio Pasquazzo, a fost acceptată, deși finalizarea tranzacției a necesitat timp. Semnarea antecontractului a avut loc în decembrie 2024, iar finalizarea tranzacției (încheierea contractului definitiv) este programată pentru iulie 2026, ambele etape urmând să aibă loc la biroul notarului Misurale.