„Când m-am căsătorit, îmi era foarte frică. Aveam doar 14 ani”. Tragediile din spatele mireselor-copil, unele chiar de 12 ani

650 de milioane de fete din toată lumea s-au căsătorit sau au intrat într-o uniune înainte de vârsta de 18 ani. FOTO: Getty Images

De când era mică, Rehana visa să își sprijine familia. Singurul copil al unor părinți cu dificultăți financiare din Bangladesh, adolescenta de 17 ani povestește: „M-am gândit mereu: nu am frate, cine va avea grijă de părinții mei?” Ea își dorea să preia această responsabilitate, însă la vârsta de 14 ani planurile i-au fost brusc întrerupte, după ce o familie influentă din comunitate i-a cerut mâna. „Nu înțelegeam ce înseamnă să te căsătorești… Mie îmi plăcea să învăț. Învățam tot timpul”, spune Rehana pentru CNN.

Ea a devenit una dintre cele aproximativ 38 de milioane de fete din Bangladesh – și 650 de milioane la nivel global – care s-au căsătorit sau au intrat într-o uniune înainte de vârsta de 18 ani. Povestea ei face parte din cele peste 250 de cazuri documentate într-un nou raport publicat săptămâna aceasta și prezentat în exclusivitate de CNN, care oferă o imagine a vieții de zi cu zi a fetelor măritate în copilărie – unele chiar de la 12 ani.

Aceste uniuni, adesea informale și nerecunoscute legal, sunt totuși considerate căsătorii de comunitățile locale.

Raportul State of the World’s Girls 2025 al organizației globale Plan International arată cum aceste relații le expun pe fete la vulnerabilități pentru tot restul vieții. Studiul a analizat situația din 15 țări cu rate ridicate ale căsătoriilor infantile din America Latină, Orientul Mijlociu, Africa și Asia și a concluzionat că autoritățile nu intervin eficient, deși în multe cazuri există legi care interzic practica, iar nevoile tinerelor mirese sunt ignorate.

Cercetătorii au intervievat peste 250 de fete căsătorite înainte de 18 ani – acum cu vârste între 15 și 24 de ani – și peste 240 de activiști. Rezultatele arată că multe dintre ele se află sub controlul partenerilor mai în vârstă, sunt victime ale violenței domestice și nu merg la școală sau nu lucrează. Multe devin mame de tinere și nu au aproape niciun control asupra propriei vieți, inclusiv asupra deciziilor sexuale sau reproductive.

Relatările arată și diversitatea cauzelor care duc la căsătoriile timpurii – nu întotdeauna acestea sunt impuse de părinți sau comunități, ci și de circumstanțele economice sau de lipsa alternativelor. Mai mult de una din patru fete intervievate a cerut divorțul sau și-a părăsit partenerul, însă s-a trezit nepregătită pentru un viitor nesigur.

„Fetele intră în căsătorii timpurii din motive diferite și apoi, acolo unde pot, aleg să le părăsească. Acest lucru subliniază ceea ce spunem de ani de zile: căsătoria infantilă nu le oferă un drum mai bun”, spune Zoe Birchall, coordonator global de campanii la Plan International. „Însă fetele se pot confrunta cu stigmatizare și abuz din partea comunității dacă aleg să plece.”

Căsătorită la 14 ani, abuzată și divorțată la 15

„Când m-am căsătorit, îmi era foarte frică. Aveam doar 14 ani”, povestește Rehana, acum în vârstă de 17 ani, care trăiește într-un cartier sărac din Bangladesh. Acolo, căsătoriile la vârste fragede sunt comune, în ciuda legilor existente încă din 1929.

Rehana își amintește că a trebuit să doarmă într-o casă nouă cu o familie necunoscută la scurt timp după nuntă, deși dormise mereu lângă mama sa. „Mama este ca cea mai bună prietenă a mea”, spune ea.

Fetele și femeile din comunitatea sa sunt adesea hărțuite pe stradă, iar familiile cred că o modalitate de a le proteja este să le mărite devreme. Paradoxal, multe tinere fug și se căsătoresc de bunăvoie cu băieți de vârsta lor tocmai din teama de a fi forțate să se mărite cu bărbați mai în vârstă.

Părinții Rehanei, care încurajau educația fiicei lor, au primit o propunere de la o familie înstărită pentru ca aceasta să se căsătorească cu fiul lor de 17 ani. Familia Rehanei trăia doar din venitul tatălui, șofer de ricșă, și se confrunta cu greutăți financiare.

Familia bogată promitea un viitor mai bun: educația Rehanei urma să fie finanțată, iar tânăra nu trebuia să locuiască cu soțul până la 18 ani. „Orice am cerut, mama viitorului meu soț a spus da”, își amintește Rehana.

Nunta musulmană a avut loc în trei săptămâni, iar familia i-a falsificat vârsta pentru a o înregistra legal, o practică frecventă, confirmă experții Plan International.

Curând după căsătorie, promisiunile au fost încălcate, iar abuzurile psihologice și hărțuirea au început. Rehana nu mai avea voie să meargă la școală, nu putea să-și vadă prietenele, era obligată să poarte burqa și era constant monitorizată. Soțul ei o abuza fizic și psihic.

Mama sa, Farida, și-a dat seama în câteva luni că decizia a fost greșită, dar se temea de stigmatul asociat divorțului. În cele din urmă, înainte de împlinirea unui an de la nuntă, a decis să pună capăt situației și a cerut divorțul. Familia soțului a încercat să o intimideze, dar Farida era hotărâtă: „Spuneau lucruri false despre Rehana, dar nu mai îmi păsa.”

După divorț, mama și fiica nu au ieșit din casă timp de o săptămână pentru a evita insultele din comunitate.

Astăzi, Rehana a terminat liceul, își continuă studiile și a deschis o mică afacere cu bijuterii. „Divorțul i-a salvat viața”, spune mama sa. „Am învățat multe de la fiica mea… I-am făcut mult rău, dar sunt recunoscătoare că am reușit să o aduc acasă.”

O problemă globală, cu legi insuficiente

Datele UNICEF arată că, anual, 12 milioane de fete intră în căsătorii sau uniuni timpurii. Progresul există, proporția femeilor cu vârste între 20 și 24 de ani care au fost măritate ca minore a scăzut de la peste o treime la mai puțin de una din cinci în 2021, însă fenomenul persistă.

Cauzele principale sunt lipsa oportunităților economice, normele culturale și presiunea familială. Aproximativ 25% dintre fete spun că nu au avut niciun cuvânt de spus în decizia de a se căsători, iar 35% au renunțat la școală după nuntă. Aproape jumătate s-au căsătorit cu bărbați mai mari cu cel puțin cinci ani, iar peste 10% au raportat abuzuri.

Aplicarea legilor este complicată de excepții legale și opoziția comunităților. În Bangladesh, de exemplu, Child Marriage Restraint Act din 2017 permite căsătoria minorilor cu acordul părinților și al instanței „în interesul copilului”.

„Experiențele acestor fete reflectă o realitate mai amplă: căsătoria infantilă crește riscul de violență, vulnerabilitate economică, abandon școlar, sarcini în adolescență și probleme de sănătate mintală”, avertizează Veronica Kamanga Njikho, consilier principal UNICEF. „Legile singure nu sunt suficiente. Fără aplicare, responsabilitate și schimbare socială profundă, căsătoria infantilă va continua. Știm ce funcționează: păstrarea fetelor în școală, sprijinirea economică a familiilor, aplicarea legilor și colaborarea cu comunitățile pentru a schimba normele dăunătoare.”