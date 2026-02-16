Capitala Groenlandei a avut cea mai caldă lună ianuarie înregistrată în ultimii 109 ani

A fost doborât un record de temperatură vechi de 109 ani. Foto: Getty

Capitala Groenlandei, Nuuk, a cunoscut cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată, fiind doborât un record vechi de 109 ani, după ce temperaturile au crescut vertiginos pe întreaga coastă de vest a insulei arctice, a anunţat luni Institutul Danez de Meteorologie (DMI), transmite AFP, citată de Agerpres.



În timp ce Europa şi America de Nord se confruntau în ianuarie cu o perioadă deosebit de rece, Nuuk a înregistrat o temperatură medie lunară de 0,1 grade Celsius, cu 7,8 grade Celsius peste temperatura medie din ianuarie din ultimele trei decenii.



Această valoare este cu 1,4 grade mai mare comparativ cu recordul anterior al oraşului Nuuk, stabilit în 1917.



În cea mai caldă zi din ianuarie înregistrată în Nuuk, mercurul din termometre a urcat până la 11,3 grade Celsius.



De la extremitatea sudică a Groenlandei până la coasta de vest, o distanţă de peste 2.000 de kilometri, temperaturile din ianuarie au doborât recorduri lunare, a notat DMI.



În oraşul Ilulissat, în Golful Disko, temperatura medie din ianuarie a fost de minus 1,6 grade Celsius, cu 1,3 grade mai mare comparativ cu recordul anterior stabilit în 1929 şi cu 11 grade Celsius mai mare decât media din ianuarie, potrivit institutului danez.



Un aer mai cald ajunge uneori în regiunea Groenlandei, aducând temperaturi mai blânde timp de o zi sau două, însă un record de căldură atât de prelungit şi pe o suprafaţă atât de vastă este "un indiciu clar că ceva se schimbă", după cum a declarat Martin Olesen, climatolog în cadrul DMI.



"Ştim şi putem să vedem clar că încălzirea globală este în curs de desfăşurare, ceea ce, aşa cum s-a prevăzut, duce la mai multe recorduri în zona caldă a scalei de temperatură şi progresiv la mai puţine recorduri în zona rece", a adăugat specialistul.



Regiunea arctică se află în prima linie a încălzirii globale, temperaturile crescând de patru ori mai rapid comparativ cu celelalte zone ale planetei din 1979, potrivit unui studiu din 2022 publicat în revista ştiinţifică Nature.