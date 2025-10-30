Cazul ciudat al femeii care a fost dată dispărută de familie în 2018. A fost găsită acum fără viață, în casă

Terri Ackerman, în vârstă de 56 de ani, a fost dată dispărută de familie în 2018 FOTO: Departamentul de poliție Lochbuie

Rămășițele unei femei din Colorado, SUA, dispărute în 2018 au fost găsite pe proprietatea ei, a anunțat poliția.

Serviciul de medicină legală a confirmat că a identificat rămășițele umane găsite într-o casă din Lochbuie, Colorado, ca fiind ale lui Terri Ackerman, în vârstă de 56 de ani, care a fost dată dispărută acum șapte ani, potrivit The Independent.

Ackerman a fost văzută ultima dată pe 24 august 2018 de către soțul ei.

Pe 10 septembrie 2025, poliția din Lochbuie a fost alertată cu privire la descoperirea unor rămășițe umane în casa în care a locuit odată Ackerman.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Lochbuie, locotenent Stephanie Southard, nu a spus cine a anunțat găsirea rămășițelor, spunând că această informație ar putea compromite investigația aflată în desfășurare.

După dispariția lui Ackerman, poliția a efectuat mai multe percheziții la proprietate cu câini specializați în detectarea cadavrelor și drone, însă nu s-a găsit nimic.

Anchetatorii au audiat persoanele din anturajul lui Ackerman, dar și altele care ar fi putut avea informații despre ea, însă nu au obținut indicii utile.

La momentul dispariției, fiica femeii a declarat pentru Denver7 că mama ei suferea de tulburare bipolară, precum și de alte probleme de sănătate mintală.

Joey Weiner, adjunctul legistului șef din Comitatului Weld, a precizat într-un comunicat de presă că, deocamdată, cauza morții lui Ackerman nu a fost stabilită.