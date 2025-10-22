Cazul ciudat al tinerei care și-a falsificat sarcina și nașterea copilului. Și-a mințit chiar și familia, însă mama ei a demascat-o

Kira Cousins și-a falsificat sarcina și chiar a încercat să prezinte o păpușă din silicon drept bebelușul ei nou-născut FOTO: Facebook

O tânără din Scoția a recunoscut, într-un final, că și-a falsificat sarcina și chiar a încercat să prezinte o păpușă din silicon drept bebelușul ei nou-născut.

Kira Cousins, în vârstă de 22 de ani, și-a cerut scuze printr-un mesaj umilitor postat marți, după ce farsa ei uriașă a fost descoperită și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale. „Îmi pare atât de rău”, a scris ea într-un story pe Instagram, pe care l-a șters ulterior, potrivit New York Post.

„Nu am fost însărcinată. Nu a existat niciun copil. Am inventat totul și am dus totul mult prea departe. Am falsificat ecografii, mesaje, o întreagă poveste despre naștere și am pretins că o păpușă era un bebeluș adevărat”.

Cousins a reușit să-i păcălească pe cei dragi, inclusiv pe bărbatul despre care susținea că este tatăl copilului, făcându-i să creadă că este însărcinată și că a născut pe 10 octombrie o fetiță pe care a numit-o Bonnie-Leigh Joyce.

Pentru a-și susține minciuna, Cousins a purtat o burtă falsă tot mai mare și a organizat chiar și o petrecere fastuoasă pentru dezvăluirea sexului copilului, cu câteva săptămâni înainte de presupusa „naștere”.

Fotografii postate pe rețelele sociale o arătau pe Cousins zâmbind și pozând în timp ce își ținea burta falsă, pe parcursul așa-zisei sarcini.

Ca parte a farsei elaborate, Cousins a postat imagini cu ecografii și chiar a susținut că testele ar fi detectat o malformație cardiacă la copil.

Apoi a pretins că a născut singură și a început să arate „nou-născutul” celor din jur, care s-a dovedit a fi o păpușă Reborn.

Întreaga minciună s-a prăbușit, însă, când mama ei a descoperit păpușa în dormitorul fiicei, săptămâna trecută.

Chiar înainte să recunoască totul, Cousins a mers atât de departe încât i-a spus presupusului tată că fetița lor a murit.

Povestea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, iar prietenii și cei apropiați au numit-o o „mincinoasă în serie”.

Unii dintre apropiați au declarat ulterior că au început să devină suspicioși când nimeni nu auzise copilul plângând și pentru că tânăra nu lăsa pe nimeni să atingă „nou-născutul”.

În scuzele ei bizare, Cousins i-a apărat pe cei pe care îi păcălise să creadă că păpușa era un copil adevărat. „În apărarea celorlalți, păpușa se putea mișca. Puteai să-i schimbi expresiile feței, brațele și picioarele”, a spus ea. „Puteai să hrănești păpușa, iar aceasta ‘făcea pipi sau caca’. Așa că, atunci când nimeni nu era aproape de ea, părea reală. Nimeni nu se uita la ‘copilul’ meu așteptându-se să fie o păpușă”.

Păpușile Reborn, care pot costa până la 2.000 de dolari, sunt replici hiperrealiste ale bebelușilor, folosite adesea ca formă de terapie pentru persoanele care se confruntă cu infertilitate, pierderea unui copil sau demență.

În ultimii ani, aceste păpuși au devenit parte a unui trend asemănător cosplay-ului, în care oamenii le prezintă drept copii adevărați, mergând până la a le „alăpta” și a face poze cu ele în public.