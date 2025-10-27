Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare

Charlotte Leader, de 23 de ani, a fost găsită în casă la un an după ce a murit FOTO: Facebook

Corpul „mumificat” al unei tinere de 23 de ani a fost găsit în apartamentul ei, la un an după ce a murit. Poliția a descoperit-o pe Charlotte Leader în locuința ei din Bolton, Greater Manchester, în timpul unei verificări de de rutină, pe 6 august, anul acesta.

Tribunalul din Bolton a fost informat că ofițerii au descoperit un „volum mare de scrisori” adunate în spatele ușii de la intrare, în timp ce încercau să intre în apartament.

› Vezi galeria foto ‹

Tânăra a fost găsită moartă în patul ei, sub plapumă, „ca și cum ar fi dormit”, a declarat detectivul inspector Paul Quinn la anchetă. El a descris apartamentul situat la primul etaj ca fiind „mobilat sumar” și „impecabil de curat”, conform Bolton News.

Quinn a spus că poliția nu a găsit „nicio indicație că ar fi intenționat să își ia viața sau ceva care să sugereze că ar fi făcut ceva nepotrivit”, dar a adăugat că au fost găsite cutii cu un produs de detoxifiere.

El a explicat că „singurul contact al lui Charlotte a fost cu ChatGPT” înainte de a muri, iar familia ei a declarat la anchetă că pierduse legătura cu ea.

Mama ei, Chantay Simm, a spus că nu mai primise vești de la fiica ei din septembrie 2021 și, în ciuda încercărilor disperate de a o găsi, aceasta era „imposibil de localizat”.

Vecinii au declarat la poliție că nu au văzut-o niciodată pe Charlotte părăsind locuința. Potrivit asistentului de medicină legală Stephen Teasdale, ea „suferea de probleme de sănătate mintală” și „se înstrăinase de familia ei” în timp.

„Îi îndepărta pe oameni și de serviciile de sănătate mintală”, a spus el la anchetă, adăugând că Charlotte refuzase o programare la psihiastrie în 2022.

Ulterior, ea nu a mai avut niciun contact cu aceste servicii. Teasdale a confirmat, de asemenea, că „nu au fost găsite droguri sau medicamente ilegale în locuință” și că jurnalele lui Charlotte nu conțineau nimic care să „sugereze că aceasta ar fi fost o problemă”.

Sora lui Charlotte, Caroline Calow, a spus că tânăra de 23 de ani se confruntase cu tulburări de alimentație, inclusiv bulimie, încă din copilărie.

În frigiderul ei au fost găsite alimente cu termene de valabilitate expirate în iulie 2024.

Quinn a declarat la Tribunalul din Bolton că ultimele comunicații ale lui Charlotte înainte de a muri au fost cu ChatGPT. Ultimul mesaj pe care l-a trimis, pe 30 iulie 2024, era următorul: „Ajută-mă, am fost și am luat mâncare din nou”. ChatGPT i-a răspuns spunându-i că pare „conflictuală în legătură cu faptul că a luat mâncare”, la care Charlotte a spus: „E mâncare pe care nu o doream și asta e frustrant”.

Quinn a spus că a mai găsit și alte dialoguri similare și că „nu există conversații cu nimeni, singurul ei contact era cu ChatGPT”.

Dar sora ei, Caroline, a insistat că locuința lui Charlotte părea locuită de „cineva căruia îi păsa”, mai degrabă decât „apartamentul cuiva care renunțase”.

Dr. Andrew Coates a spus că examinarea rămășițelor lui Charlotte este „dificilă”, întrucât trupul ei s-a „mumificat” în decurs de un an. El a explicat că acest lucru nu putea să se întâmple în acest interval de timp, dar nu a aflat mai multe până acum și nu a putut stabili cauza morții lui Charlotte.

Ancheta s-a încheiat cu un verdict deschis, ceea ce înseamnă că nu au existat suficiente dovezi pentru a determina împrejurările în care a murit.