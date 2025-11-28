Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998

4 minute de citit Publicat la 14:22 28 Noi 2025 Modificat la 15:11 28 Noi 2025

Jimmie Duncan a fost eliberat pe cauțiune după ce a petrecut aproape 30 de ani pe culoarul morții FOTO: Innocence Project

Un bărbat din Louisiana, SUA, care a petrecut aproape trei decenii pe culoarul morții, a fost eliberat săptămâna aceasta pe cauțiune, după ce condamnarea lui a fost anulată.

Jimmie Duncan fusese condamnat pentru crimă de gradul întâi în 1998, după ce procurorii l-au acuzat că a violat-o și a înecat-o pe Haley Oliveaux, de 2 ani, fiica fostei sale prietene, Allison Layton Statham, potrivit ABC News.

Judecătorul Alvin Sharp de la Curtea Districtuală Judiciară a anulat condamnarea în luna aprilie, după ce a audiat specialiști care au spus că probele criminalistice care l-au trimis pe Duncan la închisoare „nu sunt susținute științific” și că moartea lui Oliveaux părea a fi rezultatul unei „înecări accidentale”. Analize criminalistice similare, bazate pe urme de mușcături, au dus la zeci de condamnări sau acuzații greșite.

„Presupunerea că el este vinovat nu este susținută”, a scris Sharp în ordinul său prin care i-a acordat lui Duncan eliberarea pe cauțiune, invocând noile dovezi prezentate la o audiere probatorie și lipsa antecedentelor penale ale lui Duncan.

Avocații lui Duncan au declarat într-un comunicat că decizia lui Sharp a furnizat „probe clare și convingătoare care arată că domnul Duncan este nevinovat din punct de vedere factual”. Ei au adăugat că eliberarea acestuia pe cauțiune „marchează un pas important spre exonerarea completă a domnului Duncan”.

Din 1973, peste 200 de persoane aflate pe culoarul morții au fost exonerate, între care 12 în Louisiana, potrivit Centrului de Informare privind Pedeapsa cu Moartea. În Louisiana, care are una dintre cele mai ridicate rate de condamnări greșite din SUA, ultima exonerare de pe culoarul morții a avut loc în 2016. La începutul acestei luni, un bărbat care a petrecut decenii în închisoare până să fie exonerat a câștigat alegerile pentru funcția de grefier-șef al instanței penale din New Orleans.

Duncan, a cărui condamnare anulată este încă analizată de Curtea Supremă din Louisiana, a fost eliberat după ce a depus o garanție de 150.000 de dolari. El plănuiește să locuiască cu o rudă în centrul statului Louisiana.

Procurorul general al Louisianei, Liz Murrill, care militează pentru accelerarea execuțiilor persoanelor condamnate la moarte, a declarat că Duncan nu ar trebui eliberat pe cauțiune cât timp Curtea Supremă a statului îi revizuiește cazul. Însă Înalta Curte a fost de acord să permită unui judecător districtual să decidă asupra cererii de eliberare pe cauțiune a lui Duncan.

În timpul audierii pentru cauțiune, mama fetiței moarte i-a spus judecătorului că a ajuns să creadă în nevinovăția lui. Allison Layton Statham credea, în schimb, că fiica ei, despre care a spus că avea frecvent convulsii, s-a înecat accidental în cadă.

„Fiica mea nu a fost ucisă. Haley a murit pentru că era bolnavă”, a spus Statham, potrivit documentelor instanței.

Statham a declarat în instanță că familia ei și cea a lui Duncan „au fost distruse de minciuna” pe care procurorii și experții criminaliști o inventaseră și pe care la vremea aceea ajunsese săo creadă și ea.

Procurorii se bazaseră pe analiza urmelor de mușcături și pe o autopsie efectuată de doi experți care ulterior au fost legați de cel puțin 10 condamnări greșite, potrivit echipei juridice a lui Duncan, care i-a descris pe cei doi drept „șarlatani” discreditați.

Dentistul criminalist din Mississippi Michael West și patologul Steven Hayne au examinat corpul lui Oliveaux. O înregistrare video a examinării îl arată pe West „apăsând cu forța un mulaj al danturii lui Duncan pe corpul fetiței, creând urmele de mușcături” folosite ulterior pentru a-l condamna, conform unui document depus de echipa juridică a lui Duncan. Un expert numit de stat, neștiind metoda folosită, a depus mărturie în timpul procesului că urmele de mușcături de pe corp se potriveau cu dentiția lui Duncan.

„Povestea oribilă pe care au inventat-o și cu care au profanat memoria bebelușului meu mă înfurie”, a spus Statham.

O analiză a Associated Press din 2013 a identificat cel puțin 20 de condamnări sau acuzații greșite bazate pe probe din urme de mușcături, începând cu anul 2000.

„Probele bazate pe urme de mușcături sunt pseudo-știință, și nu există un tip de pseudo-știință mai prejudiciabil decât acestea”, a declarat avocatul Innocence Project M. Chris Fabricant, reprezentantul lui Duncan, în timpul audierii pentru cauțiune.

Hayne, patologul, a decedat. West a încercat să-și caute scuze. Mărturiile celor doi au dus la condamnarea a doi bărbați din Mississippi - Levon Brooks și Kennedy Brewer - care au petrecut, în total, trei decenii în închisoare în două cazuri separate privind violul și uciderea unor fetițe, până când probele ADN i-au exonerat.

Duncan era unul dintre cei 55 de deținuți condamnați la moarte în Louisiana, închiși în penitenciarul de stat din Angola. După o pauză de 15 ani, Louisiana a efectuat prima execuție în luna martie.

Echipa juridică a lui Duncan l-a descris ca fiind un „deținut model” care i-a ajutat pe alți condamnați de pe culoarul morții să obțină diplome de absolvire a liceului. Comunitatea din care provine îl susține și crede în nevinovăția lui.