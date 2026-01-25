Ce a descoperit un bărbat sub aleea din fața casei. Acum va scoate „comoara” la licitație

În total, aproximativ 200 de monede, cele mai multe din argint și datând din secolele XV–XVI. Foto: Getty Images

Un pensionar din Marea Britanie urmează să vândă aproximativ 200 de monede de argint din perioada Tudor, descoperite în grădina sa în urmă cu peste 20 de ani. Colecția ar putea valora în jur de 30.000 de lire sterline, scrie Mirror.

Peter Gray, în vârstă de 79 de ani, a descoperit monedele după ce muncitorii care lucrau la casa sa din apropiere de Blandford Forum, comitatul Dorset, au găsit un vas din ceramică îngropat sub aleea de acces. Acestea se aflau în interiorul vasului, majoritatea datând din timpul domniei regelui Henric al VII-lea.

„Constructorii îndepărtau zona de parcare cu un excavator mecanic când au dat peste niște plăci de teracotă. După ce le-au scos, au descoperit vasul de lut”, a povestit Gray. „Casa datează din anii 1500–1600 și a fost o surpriză extraordinară. Nu te aștepți niciodată să găsești un tezaur de monede. Nu știm cui au aparținut, dar locuința nu este departe de Dorset Gap, un vechi drum care lega coasta de sud de Dorchester și Salisbury. Este posibil să fi fost ascunse de un contrabandist.”

În total, aproximativ 200 de monede, cele mai multe din argint și datând din secolele XV–XVI, urmează să fie scoase la licitație. Colecția este estimată la circa 30.000 de lire sterline.

După descoperire, Peter Gray, fost inspector bancar internațional, a parcurs procedura oficială de „Treasure Trove”. Treisprezece dintre monede au fost achiziționate de Muzeul Dorset, iar Gray a plătit și despăgubiri muncitorilor, care aveau dreptul la jumătate din valoarea tezaurului.

Jim Brown, specialist în numismatică la casa de licitații Noonans, a explicat că descoperirea este cunoscută sub numele de „Tezaurul de la Okeford Fitzpaine”, după locul unde a fost găsit, în mai 2004, într-o proprietate clasată ca monument istoric de gradul II.

„Tezaurul cuprinde 213 monede de argint, în stări diferite de conservare. Majoritatea provin din domnia lui Henric al VII-lea (1485–1509)”, a precizat Brown. „Toate sunt monede englezești din argint, bătute la standardul oficial. Faptul că au fost găsite într-un recipient arată clar că au fost depuse într-o singură etapă și reprezintă un lot select de monede cu valoare mare, folosite la începutul secolului al XVI-lea, înainte de introducerea noului standard de greutate din 1526.”

Cea mai veche monedă din tezaur este din timpul regelui Eduard al III-lea, datată aproximativ între 1351 și 1352, iar cea mai recentă este bătută la York după numirea cardinalului Wolsey ca episcop, în 1514. Specialiștii estimează că monedele au fost ascunse între anii 1514 și 1520.

Vasul de ceramică în care au fost găsite monedele, deși deteriorat în timpul săpăturilor, a fost identificat de British Museum ca provenind din zona Ruhr, Germania, și datând de la sfârșitul secolului al XV-lea. Acesta se află acum în colecția Muzeului Dorset.