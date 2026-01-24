Ce înseamnă să fii sclava șefului ISIS. Cum a supraviețuit Sipan șapte ani de tortură și teroare

Peste 6.400 de femei și copii au fost răpiți în timpul atacului ISIS, mulți fiind supuși sclaviei sexuale și abuzurilor fizice. Foto: Instagram / sepan.ajo

O tânără răpită de gruparea Stat Islamic (ISIS) în timpul genocidului împotriva yazidiților din 2014 povestește că a fost ținută captivă chiar de liderul organizației, Abu Bakr al-Baghdadi, și de una dintre soțiile acestuia, după ce membrii familiei sale au fost uciși, scrie Rudaw.

Sipan Khalil, în prezent în vârstă de 26 de ani, și-a relatat povestea marcată de violențe extreme și abuzuri repetate. Ea a vorbit pentru Rudaw din Berlin, unde locuiește de patru ani, după ce a reușit să scape din captivitatea ISIS și să se stabilească în Germania.

„În 2014 am ajuns în mâinile ISIS împreună cu familia mea, în satul Kocho”, a povestit Sipan. „L-au ucis pe tatăl meu, pe fratele meu, pe mulți dintre unchii mei și pe verii mei.”

Avea doar 15 ani.

Peste 6.400 de femei și copii au fost răpiți

În timpul atacului ISIS asupra orașului yazidit Șingal (Sinjar), din provincia Ninive, peste 6.400 de femei și copii yazidi au fost răpiți, mulți fiind supuși sclaviei sexuale și abuzurilor fizice.

Potrivit Biroului pentru Salvarea Yazidiților Răpiți din Kurdistan, aproape 3.600 de supraviețuitori au fost salvați până acum. În Germania, mai mulți foști combatanți ISIS au fost condamnați pentru genocid și alte crime împotriva umanității.

Sipan spune că a fost ținută captivă timp de șapte ani de lideri de rang înalt ai ISIS, inclusiv de șeful organizației.

„La început am fost în casa adjunctului lui Abu Bakr al-Baghdadi”, a spus ea. „După ce locuința a fost bombardată și el a murit, soția lui al-Baghdadi m-a luat la ea. O ajutam în gospodărie și aveam grijă de copiii ei.”

Vorbind despre întâlnirile cu al-Baghdadi, Sipan l-a descris fără echivoc drept un terorist.

„Spun un singur lucru: Abu Bakr al-Baghdadi a fost un terorist. Iar cuvântul «terorist» are o conotație uriașă”, a declarat ea. „Un terorist nu are religie, nu are conștiință și nu are milă.”

Ea a adăugat că liderul ISIS a comis numeroase agresiuni împotriva fetelor yazidite, inclusiv împotriva unor copii de doar 8 sau 9 ani. „Nu doar eu eram victima. Erau fete foarte mici. A fost un om extrem de rău, iar soția lui era și mai rea.”

Torturată când i-a fost găsit jurnalul

Sipan spune că a fost ținută șase luni în casa lui al-Baghdadi, deoarece liderii ISIS se temeau că ea documentase victimele și autorii răpirilor.

„Aveam asupra mea un caiet în care notasem cine aducea yazidiți și numele lor. Soția lui al-Baghdadi a găsit acel caiet, iar atunci au urmat alte abuzuri grave împotriva mea.”

După descoperirea notițelor, a fost izolată complet.

„M-au ascuns într-o celulă timp de o săptămână întreagă. Nu primeam mâncare, nu vedeam lumină, era beznă totală”, a spus ea.

Salvată de o bombă

Ulterior, după înfrângerea ISIS de către forțele kurde și coaliția internațională condusă de SUA, Sipan a supraviețuit unei tentative de trafic de oameni dintr-o tabără de refugiați pentru femei.

„Au încercat să mă vândă în Liban, într-o altă țară. Și, pot spune, Dumnezeu a vrut ca o bombă să explodeze lângă mașina noastră”, a relatat ea. Explozia l-a ucis pe cel care o ținea captivă și a rănit-o pe Sipan.

O familie din localitate a ajutat-o ulterior să se întoarcă în Irak.

Astăzi, are o viață stabilă în Germania, unde are grijă de frații și surorile ei care au supraviețuit.

Sipan studiază și lucrează la organizația Farida, un ONG pentru drepturile omului fondat de supraviețuitoare yazidite.

„Am grijă de frații mei, pentru că părinții noștri nu mai sunt. I-am pierdut”, a spus ea.

Astăzi, Sipan Khalil vorbește public în toată Germania pentru ca lumea să nu uite ce li s-a întâmplat yazidiților și kurzilor sub dominația ISIS.

„De aceea, la fiecare eveniment sau conferință din Germania, încercăm să arătăm oamenilor ce ni s-a întâmplat nouă, kurzilor și yazidiților din Siria și Irak”, a spus ea. Scopul este ca „genocidul să nu se mai repete niciodată”.