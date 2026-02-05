Ce s-a întâmplat deasupra Pământului după „explozia arctică”. Un satelit american a surprins totul. Cum arată „străzile de nori”

1 minut de citit Publicat la 14:27 05 Feb 2026 Modificat la 14:29 05 Feb 2026

Imaginea "străzilor de nori", capturată de satelitul GOES-19 al NOAA. Sursă: captură video www.nesdis.noaa.gov

Recentul fenomen cunoscut drept „Arctic Blast / Explozia arctică”, a generat efecte neașteptate și spectaculoase deasupra Pământului, notează site-ul Administrației Meteorologice din SUA, NOAA.

„Explozia arctică” se referă la pătrunderea bruscă și violentă a aerului extrem de rece din regiunile polare către latitudini mai joase.

Dincolo de consecințele pentru vreme, acest fenomen a creat apariții de formațiuni noroase bizare deasupra apelor Golfului și Atlanticului.

Duminică, 1 februarie 2026, satelitul GOES East al NOAA a surprins în regiunile menționate benzi lungi și paralele de nori, numite suluri convective orizontale.

Mai cunoscute sub denumirea „cloud streets / străzi de nori”, aceste formațiuni se pot dezvolta atunci când aerul rece și uscat cade peste o zonă cu ape relativ mai calde.

Pe măsură ce aerul absoarbe căldura și umiditatea de la altitudinile inferioare, se formează șiruri lungi și paralele de nori cumulus, de obicei aliniate cu direcția vântului.

„Explozia arctică” a format „străzi de nori” peste Oceanul Atlantic și a adus înghețul în Florida

În imaginile din satelit este vizibilă o regiune cu cer senin între coastă și locul unde încep „străzi de nori”.

Explicația specialiștilor pentru regiunea respectivă este că aerul rece are nevoie de timp și spațiu pentru a prelua căldura și umiditatea din apă și a forma nori.

Aerul rece care a coborât spre sud duminică a fost unul dintre cele mai glaciale pe care statul american Florida le-a cunoscut în ultimii ani.

Temperaturile au scăzut până la -5 grade Celsius în Winter Haven, -2 grade Celsius în Tampa, -1 grade Celsius în West Palm Beach și -1 grade Celsius în Miami.

Satelitul geostaționar GOES-19, cunoscut și sub numele de GOES East, supraveghează cea mai mare parte a Americii de Nord, inclusiv Statele Unite și Mexicul, precum și America Centrală și de Sud, regiunea Caraibelor și Oceanul Atlantic.

Imaginile de înaltă rezoluție ale satelitului permit o vizualizare optimă a fenomenelor meteo periculoase, inclusiv vreme severă, furtuni de iarnă, furtuni tropicale și uragane.