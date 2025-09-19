Cea mai mare captură de droguri din istoria Rusiei. Peste 1,5 tone de cocaină, ascunsă într-un transport de banane din Ecuador

Oficialii ruşi nu au spus dacă Ecuadorul era originea transportului sau doar o zonă de tranzit. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autoritățile vamale din Sankt Petersburg au anunţat vineri după-amiaza că au confiscat peste 1,5 tone de cocaină ascunsă într-un transport de banane din Ecuador, calificând operațiunea drept "cea mai mare captură de droguri din istoria țării", au scris jurnaliştii publicaţiei The Moscow Times.

Oficialii de la Serviciul Federal Vamal al Federației Ruse și Serviciul Federal de Securitate (FSB) au precizat că marfa, evaluată la peste 20 de miliarde de ruble (240 de milioane de dolari), a fost descoperită pe 29 august într-un port din Sankt Petersburg, după un pont primit de la "parteneri străini" neidentificați. Autorităţile ruse au mai au declarat că 1.500 de pachete de cocaină erau ascunse în 63 de cutii de banane, aflate la bordul navei Cool Emerald.

Un videoclip difuzat de FSB arată numeroase cutii etichetate, stivuite în interiorul și în afara unui container. Greutatea netă a cocainei era de 1.515 kilograme, au precizat agențiile, conform sursei citate.

O sursă din industria transportului de fructe din Sankt Petersburg, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru The Moscow Times că sechestrările de droguri în porturile orașului sunt frecvente, dar amploarea acestei capturi explică probabil atenția publică de care s-a bucurat cazul.

"Mi s-au confiscat transporturi cel puțin de două ori pe lună, uneori chiar mai des. Și asta doar cu o singură companie. În Rusia există cel puțin câteva zeci de firme implicate", a spus sursa.

Autoritățile din Rusia nu au precizat dacă Ecuadorul era originea transportului sau doar o zonă de tranzit. Totodată, a fost deschisă o anchetă penală pentru contrabandă la scară largă, iar oficialii au anunțat că se fac eforturi pentru identificarea celor implicați în rețeaua de trafic de droguri.

Rusia a devenit o rută de tranzit din ce în ce mai importantă pentru cocaina latino-americană destinată Europei, după ce portul Odesa din Ucraina – odinioară un hub major – a fost închis în urma invaziei ruse din 2022.