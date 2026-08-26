Cea mai mare economie a Europei a crescut mai mult decât orice estimare. Cum a reușit această performanță

2 minute de citit Publicat la 12:35 26 Aug 2026 Modificat la 12:35 26 Aug 2026

Economia Germaniei a înregistrat o creștere mai mare decât cea estimată inițial în al doilea trimestru. FOTO: Getty Images

Cea mai mare economie a Europei a crescut mai mult decât se estima în perioada aprilie-iunie, această creștere fiind usținută de exporturile puternice, în ciuda problemelor cauzate de războiul din Iran. În același timp, încrederea companiilor s-a îmbunătățit în toate sectoarele importante ale economiei, scrie Euronews.

Economia Germaniei a înregistrat o creștere mai mare decât cea estimată inițial în al doilea trimestru. Potrivit datelor revizuite publicate de Oficiul Federal de Statistică, produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,3% în perioada aprilie-iunie, comparativ cu primele trei luni ale anului. Estimarea inițială publicată în iulie indica o creștere de 0,2%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, PIB-ul Germaniei a crescut cu 1%, față de estimarea preliminară de 0,9% și după o creștere de 0,8% în primul trimestru.

Revizuirea datelor sugerează că economia germană face față mai bine decât se estima inițial șocului energetic provocat de războiul din Iran și de închiderea Strâmtorii Hormuz.

"Economia germană menține ritmul de creștere înregistrat la începutul anului", a declarat Ruth Brand, președinta Oficiului Federal de Statistică. "La fel ca în primul trimestru, creșterea a fost determinată în principal de evoluția pozitivă a exporturilor", a adăugat aceasta.

Exporturile au crescut cu 2%, în timp ce importurile au avansat cu 1,5% comparativ cu trimestrul precedent. Consumul gospodăriilor și cel al administrației publice au rămas însă reduse, crescând cu doar 0,1% față de primele trei luni ale anului.

Producția industrială a crescut cu 0,9%, susținută de activitatea din industria chimică și cea a echipamentelor electrice. Activitatea a crescut, de asemenea, în majoritatea sectoarelor de servicii, în timp ce construcțiile au rămas, în linii mari, la același nivel.

Serviciile financiare și de asigurări au reprezentat principala excepție, înregistrând o scădere de 0,7%. Investițiile au scăzut ușor, pe fondul unei reduceri de 1,4% a cheltuielilor pentru utilaje și echipamente.

Separat, indicele Ifo privind climatul de afaceri din Germania indică o îmbunătățire a sentimentului în toate sectoarele economice importante. Indicatorul a crescut la 88,8 puncte în august, de la 86,7 puncte în iulie, depășind semnificativ estimarea analiștilor, de 87,2 puncte.

Cele două seturi de date oferă împreună dovezi mai solide privind o posibilă redresare a economiei germane, deși prețurile ridicate la energie și cererea internă slabă rămân riscuri importante.

Economia Germaniei s-a confruntat în ultimii ani cu dificultăți în a reveni pe creștere, fiind afectată de costurile ridicate ale energiei, concurența tot mai puternică din partea Chinei și tarifele impuse de Statele Unite.

Existau speranțe pentru o revenire mai puternică în acest an, susținută de planurile cancelarului Friedrich Merz de a majora cheltuielile pentru apărare și infrastructură.

Totuși, războiul din Iran și creșterea prețurilor la energie provocată de acesta au înrăutățit perspectivele economice. Guvernul german estimează acum că economia va crește cu doar 0,5% în 2026, față de prognoza anterioară de 1%.