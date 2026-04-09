Cea mai scumpă casă din Londra a fost vândută cu 300 de milioane de euro. Proprietatea are şi un buncăr

Vânzare record la Londra: miliardarul britanic Nick Candy şi-a vândut casa din Londra pentru peste 300 de milioane de euro. Vila are trei etaje, un cinematograf, un bar, o sală de sport cu saună și baie turcească, o piscină subterană, o grădină și un buncăr antiatomic.

Providence House, fosta Gordon House este cea mai scumpă proprietate din istoria pieței imobiliare londoneze şi se află în Chelsea, unul dintre cele mai luxoase cartiere ale capitalei britanice. Vila are un cinematograf, un bar, o sală de sport cu saună și baie turcească, o piscină subterană, o grădină și o cameră-buncăr antibombă. De asemenea, este situată într-un spațiu verde gigantic pe terenul Spitalului Regal, cu vedere panoramică spre râul Tamisa, relatează Vanityfair.

Are optsprezece băi, cincisprezece dormitoare și spații de cazare pentru patru membri ai personalului cu normă întreagă, precum și o a doua piscină în aer liber, o livadă și un lac privat. A fost cândva și reședința lui Robert Walpole, fost prim-ministru britanic. A fost vândută pentru suma record de 275 de milioane de lire sterline (peste 300 de milioane de euro).

Proprietarul său, Nick Candy, este un miliardar britanic și trezorier al partidului de extremă dreapta condus de susținătorul Brexitului, Nigel Farage. Acesta a achiziționat proprietatea împreună cu fratele său, Christian, în 2012 pentru suma deja considerabilă de 75 de milioane.

Numele cumpărătorului este necunoscut, pentru că a ales să rămână anonim. Acesta a achiziționat proprietatea de la Sotheby's International Realty, divizia imobiliară a celebrei case de licitații engleze. Se pare că a fost o tranzacție privată, deoarece proprietatea nu era oficial pe piață, cel puțin conform celor aflate de Financial Times.

Construită în stil neoclasic, cu detalii georgiene, în 1809 de arhitectul vedetă John Soane, a fost cea mai semnificativă dintre proprietățile familiei Candy timp de peste un deceniu.

Recordul anterior pentru o proprietate vândută în Londra a fost stabilit în 2020 , când magnatul chinez Cheung Chung-kiu, fondatorul fostului grup imobiliar Evergrande, a cheltuit peste 200 de milioane de lire sterline pentru o reședință cu 45 de camere în Knightsbridge, cu vedere la Hyde Park.

A doua cea mai scumpă vânzare de case de lux a avut loc în 2024, pentru aproape 140 de milioane de lire sterline: această proprietate cu 40 de camere, deținută anterior de un membru al familiei regale saudite, este situată în Regent's Park. În același cartier cu fosta proprietate a lui Candy, regizorul și designerul Tom Ford a achiziționat o vilă pentru peste 80 de milioane de lire sterline în 2024 .