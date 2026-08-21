Cea mai vârstnică persoană din lume a împlinit 117 ani. „Am avut parte de multe premiere. L-am ţinut de mână pe Regele Charles”

2 minute de citit Publicat la 11:09 21 Aug 2026 Modificat la 11:11 21 Aug 2026

Anul trecut, la puţin timp după ce a împlinit 116 ani, Caterham a primit vizita regelui Charles / sursă foto: Profimedia Images

Cea mai vârstnică persoană din lume îşi sărbătoreşte vineri a 117-a aniversare, după un an marcat de "multe premiere", printre care întâlnirea cu Charles al III-lea, regele Marii Britanii, relatează DPA/PA Media, citată de Agerpres.

Ethel Caterham, care locuieşte la azilul Hallmark Lakeview din Lightwater, Surrey, la sud-vest de Londra, îşi petrece ziua de naştere alături de familie şi de prieteni.

"Vă mulţumesc pentru toate urările frumoase de ziua mea. Chiar şi la 117 ani, am avut parte de multe premiere anul acesta, de la mângâierea unei lame până la faptul că l-am ţinut de mână pe rege", a declarat ea.

Supercentenara şi-a descris ziua de naştere drept "minunată", povestind că a sărbătorit aniversarea alături de familie şi de prieteni. "Aştept cu nerăbdare să văd ce-mi va aduce anul viitor", a adăugat ea.

Ea a devenit cea mai în vârstnică persoană în viaţă în aprilie 2025, după decesul călugăriţei braziliene Inah Canabarro Lucas, la 116 ani.

În septembrie anul trecut, la puţin timp după ce a împlinit 116 ani, Caterham a primit vizita regelui Charles, care a ţinut-o de mână.

În timpul întrevederii cu regele Charles al Marii Britanii, ea şi-a amintit investitura lui din 1969 ca prinţ de Wales, când avea 21 de ani, adăugând: "Toate fetele erau îndrăgostite de tine şi voiau să se căsătorească cu tine".

Caterham s-a născut la 21 august 1909 în Shipton Bellinger, Hampshire, cu cinci ani înainte de începerea Primului Război Mondial, fiind a doua cea mai tânără dintre cei opt copii ai familiei.

În anul 1927, la vârsta de 18 ani, ea a călătorit în India unde a avut grijă de copiii unei familii de militari, până la vârsta de 21 de ani.

La o cină organizată în Marea Britanie în 1931, şi-a cunoscut soţul, Norman, care era locotenent-colonel în Armata Britanică şi a decedat în 1976.

Cei doi au locuit în Salisbury înainte de a fi detaşaţi în Gibraltar şi Hong Kong. În timpul şederii sale în Hong Kong, Caterham a înfiinţat o grădiniţă şi a avut grijă de cele două fiice ale sale, care între timp au murit.

Una dintre surorile sale, Gladys, a trăit până la vârsta de 104 ani.

Caterham a condus maşina până la vârsta de 97 de ani şi a jucat bridge chiar şi după ce a devenit centenară.

Ea a supravieţuit COVID-19 în 2020, la vârsta de 110 ani.

Titlul de cea mai vârstnică persoană din istorie este deţinut de franceza Jeanne Calment, care a trăit până la 122 de ani şi 164 de zile, potrivit Guinness World Records.