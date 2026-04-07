Ceasul de buzunar al unui magnat de pe Titanic va fi scos la licitaţie pentru jumătate de milion de dolari

În 14 aprilie 1912, Titanic își trăia ultimele ore în apele înghețate ale Atlanticului de Nord. FOTO: Profimedia Images

Ceasul de buzunar care i-a aparținut lui John Jacob Astor al IV-lea, un magnat american și unul dintre cei mai bogați pasageri ai Titanicului, va fi scos la licitație miercuri, 22 aprilie, la Chicago, de către casa de licitații Freeman's .

Ceasul, un Patek Philippe din aur galben de 18 karate, vândut de Tiffany & Co. în 1904, este estimat la 300.000 - 500.000 de dolari, relatează La Stampa.

De asemenea, este scos la licitație un creion din aur de 14 karate, găsit odată cu ceasul, estimat la 10.000 - 20.000 de dolari.

Astor, constructorul Hotelului Astoria din New York, cu o avere de aproximativ 80 de milioane de dolari la acea vreme (peste 2 miliarde de dolari în vremurile noastre), plecase din Franța împreună cu soția sa, Madeleine, cu aproape treizeci de ani mai tânără decât el, pentru a se întoarce în Statele Unite după o lungă lună de miere. Cuplul încerca să scape de atenția presei generată de nunta lor. Madeleine era însărcinată și își dorea să nască în America.

Călătoria, însă, s-a încheiat tragic în noaptea de 14 aprilie 1912, când Titanicul a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord-Vest. Astor și-a ajutat soția să urce într-o barcă de salvare și a respectat regulile de evacuare pentru femei și copii, rămânând pe punte până la sfârșit. Moartea sa rămâne unul dintre cele mai amintite momente ale tragediei.

Trupul lui Astor a fost recuperat o săptămână mai târziu de pe nava Mackay-Bennett, împreună cu ceasul, creionul și alte obiecte personale.

Deși un alt ceas atribuit magnatului a fost vândut la licitație în 2024 pentru 1,5 milioane de dolari, arhivele din 1912 indică faptul că Astor deținea un singur ceas, ceea ce întărește autenticitatea piesei scoase acum la vânzare.

Ceasul a rămas în familie generații întregi: purtat de fiul său Vincent, apoi de nora sa și, în cele din urmă, a fost transferat nepotului său și soției sale, Charlene, care a decedat anul trecut.