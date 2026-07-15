Cel mai mare producător de diamante din Africa oprește activitatea la cea mai mare mină din Africa de Sud

Gigantul mondial al industriei diamantelor De Beers și-a suspendat operațiunile la mina Venetia, cea mai mare exploatare de diamante din Africa de Sud. FOTO: Getty Images

Gigantul mondial al industriei diamantelor De Beers și-a suspendat operațiunile la mina Venetia, cea mai mare exploatare de diamante din Africa de Sud. Decizia a fost luată din cauza condițiilor dificile de pe piața diamantelor, unde cererea și prețurile au rămas la un nivel scăzut.

Compania a hotărât să oprească activitatea de exploatare din regiune pentru o perioadă de doi ani, o măsură care va avea un impact major asupra unei operațiuni ce asigură peste 3.500 de locuri de muncă, scrie Insider Africa.

De Beers intenționează, de asemenea, să reducă investițiile de capital la mina Venetia, care produce aproximativ 40% din diamantele extrase anual în Africa de Sud și reprezintă circa 10% din producția globală a companiei. Măsura are ca scop reducerea costurilor.

În paralel, compania-mamă Anglo American încearcă să vândă De Beers, ca parte a unei strategii de reorganizare prin care grupul minier vrea să își concentreze activitatea pe exploatarea cuprului. Cuprul este considerat un metal esențial pentru acoperirea cererii tot mai mari de energie și pentru dezvoltarea centrelor de date care susțin tehnologiile bazate pe inteligență artificială.

Directorul general al De Beers Group, Al Cook, a vorbit despre "condițiile dificile prelungite" din piața diamantelor și a explicat că schimbările sunt necesare pentru a consolida rezistența companiei pe termen scurt și pentru a crea valoare pe termen lung.

Industria diamantelor traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Prețurile diamantelor naturale au scăzut pe fondul reducerii cheltuielilor consumatorilor, în special în China, dar și din cauza concurenței tot mai puternice a diamantelor create în laborator, care sunt mult mai ieftine.

Potrivit datelor din industrie, prețurile diamantelor brute sunt în continuare cu aproximativ 50% sub nivelul maxim atins în 2022, ceea ce a determinat companiile din domeniu să reducă cheltuielile și să își reanalizeze planurile de investiții.

Mina Venetia este considerată de mulți ani unul dintre cele mai importante active ale De Beers. În ultimul deceniu, compania a investit 2,2 miliarde de dolari pentru transformarea exploatării dintr-o mină de suprafață într-o mină subterană, unul dintre cele mai mari proiecte de investiții din industria diamantelor din Africa de Sud.

Mina ar fi trebuit să rămână în exploatare până în 2046.

Mai multe grupuri de investitori și-au exprimat interesul pentru preluarea De Beers. Potrivit informațiilor apărute în presă, printre potențialii cumpărători se află investitori care încearcă să răspundă și cerințelor unor state precum Botswana și Angola, care doresc o implicare mai mare în activitatea companiei.

De Beers susține că, începând din 2024, și-a redus cheltuielile administrative anuale cu peste 100 de milioane de dolari și, în același timp, a intensificat campaniile de promovare pentru a evidenția valoarea și atractivitatea diamantelor naturale.