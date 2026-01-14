Antena 3 CNN Externe Mapamond Cel puțin 22 de morți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren care pleca din Bangkok. Salvatorii încă scot victime din vagon

Cel puțin 22 de morți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren care pleca din Bangkok. Salvatorii încă scot victime din vagon

G.M.
1 minut de citit Publicat la 07:57 14 Ian 2026 Modificat la 07:58 14 Ian 2026
accident tren thailanda
Cel puțin 22 de morți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren care pleca din Bangkok. FOTO: Profimedia Images

Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara de construcţii a căzut peste unul dintre vagoane. Poliția a confirmat că 22 de persoane au murit, în timp ce alte 79 sunt rănite. Opt dintre răniți au răni grave.

Este de așteptat ca numărul victimelor să crească, deoarece echipele de intervenție încă scot cadavre din vagonul deraiat, scrie BBC.

În tren erau 195 de persoane.

Accidentul a avut loc miercuri dimineață în provincia Nakhon Ratchasima, la nord de capitala Bangkok, în jurul orei locale 09:0, în timp ce se lucra la o linie expres, a declarat pentru BBC Thatchapon Chinnawong, șeful poliției din Nakhon Ratchasima.

„Macaraua s-a prăbușit peste un tren care pleca din Bangkok”, a spus el.

Căile Ferate de Stat din Thailanda vor face o anchetă „amănunțită” despre cauza accidentului, potrivit viceprim-ministrului și ministrului Transporturilor, Phipat Ratchakitprakarn.

Ratchakitprakarn a adăugat că oficialii verifică identitățile victimelor și monitorizează îndeaproape răniții, el adăugând că rudele persoanelor decedate vor fi despăgubite dacă acestea erau angajați feroviari.

 

  

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Thailanda accident tren victime accident

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Mapamond
» Citește mai multe din Mapamond
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close