Cel puțin 22 de morți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren care pleca din Bangkok. Salvatorii încă scot victime din vagon

Cel puțin 22 de morți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren care pleca din Bangkok. FOTO: Profimedia Images

Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara de construcţii a căzut peste unul dintre vagoane. Poliția a confirmat că 22 de persoane au murit, în timp ce alte 79 sunt rănite. Opt dintre răniți au răni grave.

Este de așteptat ca numărul victimelor să crească, deoarece echipele de intervenție încă scot cadavre din vagonul deraiat, scrie BBC.

În tren erau 195 de persoane.

?THAILAND ?? | #Tragedy : At least 22 dead and 55 injured in #Thailand after a construction crane collapsed on the high-speed train No.21 from Bangkok to Ubon Ratchathani, with 190 passengers on board. The tragic accident occurred between Nong Nam Khuean and Si Khio stations. pic.twitter.com/nAKI9HtQ68 — Nanana365 (@nanana365media) January 14, 2026

Accidentul a avut loc miercuri dimineață în provincia Nakhon Ratchasima, la nord de capitala Bangkok, în jurul orei locale 09:0, în timp ce se lucra la o linie expres, a declarat pentru BBC Thatchapon Chinnawong, șeful poliției din Nakhon Ratchasima.

? Deputy Prime Minister Orders Urgent Probe After Construction Crane Collapses onto Passenger Train, Expresses Deep Condolences



Bangkok, 14 January 2026 — Thailand’s Deputy Prime Minister and Minister of Transport, Phiphat Ratchakitprakarn, has ordered an immediate and… pic.twitter.com/XxKgL85U7X — Thai Train Guide (@ThaiTrainGuide) January 14, 2026

„Macaraua s-a prăbușit peste un tren care pleca din Bangkok”, a spus el.

Căile Ferate de Stat din Thailanda vor face o anchetă „amănunțită” despre cauza accidentului, potrivit viceprim-ministrului și ministrului Transporturilor, Phipat Ratchakitprakarn.

Ratchakitprakarn a adăugat că oficialii verifică identitățile victimelor și monitorizează îndeaproape răniții, el adăugând că rudele persoanelor decedate vor fi despăgubite dacă acestea erau angajați feroviari.