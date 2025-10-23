Celebrele bazine de travertin din Huanglong, unice în lume, au căpătat culori inedite după ce a nins. Cum arată acum „Dragonul Galben”

23 Oct 2025

Prima ninsoare din Huanglong în 2025, la piscinele naturale de travertin din Patrimoniul UNESCO. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press/ Xinhua

Marți, 21 octombrie 2025, zona Huanglong, aflată în Prefectura Autonomă Tibetană și Qiang Aba, în sud-vestul Chinei, a fost martora primei ninsori din acest sezon de toamnă. Imaginile surprinse din dronă în acea zi dezvăluie un peisaj de o frumusețe ireală: piscinele turcoaz și verzi ale faimosului „Dragon Galben” strălucesc sub un strat subțire de zăpadă, oferind un contrast spectaculos între culorile vii ale apei și albul imaculat al iernii timpurii.

Ceea ce face din Huanglong un loc cu adevărat unic în lume sunt bazinele sale naturale de travertin, formate de-a lungul a mii de ani prin depunerea carbonatului de calciu din izvoarele bogate în minerale.

Aceste terase, dispuse în cascadă pe o lungime de aproape 4 kilometri, seamănă cu solzii unui dragon mitic - imagine care a inspirat și numele locului: Huanglong, adică „Dragonul Galben”.

Apa care curge printre aceste terase are un conținut mineral excepțional de ridicat și o transparență cristalină, iar variațiile de temperatură, lumină și vegetație dau naștere la nuanțe spectaculoase de albastru, verde smarald, turcoaz și auriu.

În fiecare anotimp, peisajul se schimbă: primăvara și vara predomină verdele intens al pădurilor, toamna aduce reflexe aurii și roșcate, iar iarna, când zăpada se așterne peste bazine, totul pare desprins dintr-un basm înghețat.

Înconjurată de munți acoperiți de zăpadă și păduri de conifere, rezervația Huanglong este și un sanctuar natural pentru numeroase specii rare, printre care panda gigant și maimuța cu nas turtit de aur.

Această combinație de frumusețe geologică, biodiversitate și spiritualitate (zona găzduiește și vechi temple tibetane) a determinat includerea Huanglongului pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în anul 1992.