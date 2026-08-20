CEO-ul care a concediat 900 de oameni înainte de Crăciun a fost și el dat afară. Acum vrea postul înapoi pentru 1 dolar pe an

Vishal Garg a devenit celebru după ce a concediat 900 de angajați într-un singur apel pe Zoom. Foto: Getty Images

Vishal Garg, CEO-ul devenit celebru după ce a concediat 900 de angajați într-un singur apel pe Zoom, chiar înainte de sărbătorile de iarnă din 2021, a fost acum înlăturat el însuși de la conducerea companiei Better Home & Finance. Garg spune că a fost „păcălit” de omul care i-a luat locul și încearcă să revină în funcția de CEO.

Garg a fost demis pe 3 august și înlocuit de Daniel Lewis, un manager de fonduri de investiții care intrase în consiliul de administrație al Better cu numai o săptămână înainte, scrie CNN.

„M-a păcălit”, a spus Garg despre Lewis. „Mi-a spus că îi place strategia companiei. Ne-a lăudat pe X și a folosit asta ca să intre în consiliul nostru și să ne câștige încrederea”.

Potrivit lui Garg, Lewis îl contactase cu aproximativ șase luni înainte și îi oferise mai multe idei despre reducerea costurilor și drumul companiei spre profitabilitate. Pe 27 iulie, Lewis a fost numit în consiliul de administrație. O săptămână mai târziu, spune Garg, acesta îi convinsese deja pe ceilalți directori să-l îndepărteze pe fondator din funcția de CEO și să îi ia locul.

Better și Daniel Lewis nu au răspuns solicitărilor de comentarii. La o zi după schimbarea conducerii, Lewis a scris însă pe X: „Nu ar fi existat niciodată $BETR fără @vishal_better. Asta merită respect”.

Garg susține că a fost dat afară chiar înainte ca firma să-și revină

Better a trecut prin ani foarte dificili sub conducerea lui Garg. În perioada pandemiei, când dobânzile ipotecare erau sub 3% și refinanțările explodaseră, compania ajunsese la o evaluare de aproximativ 8 miliarde de dolari. Astăzi, valoarea sa de piață este de numai aproximativ 300 de milioane de dolari.

Între timp, Garg a fost implicat în scandalul concedierilor pe Zoom, a intrat pentru o perioadă în concediu, compania s-a confruntat cu un proces intentat de un avertizor de integritate, care ulterior a fost retras, și cu o investigație a autorității americane de supraveghere a pieței de capital, în urma căreia nu au fost luate măsuri. În 2023, listarea printr-o fuziune de tip SPAC s-a transformat într-un dezastru, iar acțiunile Better s-au prăbușit cu 93%.

Garg susține însă că tocmai acum compania era foarte aproape de redresare.

După prăbușirea activității de refinanțare a creditelor ipotecare, veniturile anuale ale Better au coborât de la 1,5 miliarde de dolari în 2021 la numai 70 de milioane în 2023. Pentru anul acesta, Garg estimează vânzări de aproximativ 200 de milioane de dolari.

Compania și-a schimbat strategia și a început să folosească modele de inteligență artificială pentru procesarea rapidă a creditelor ipotecare, o activitate pentru care în mod normal ar fi fost nevoie de zeci de angajați și de mai multe zile. Garg susține că un parteneriat cu Neo Home Loans a dublat productivitatea și a redus cu 50% costul acordării creditelor.

În acest an, Better a încheiat parteneriate și cu Intuit, Coinbase și OpenAI pentru serviciile lor din zona creditelor ipotecare și și-a dezvoltat în paralel afacerea cu linii de credit garantate cu locuințe.

„Câștigăm. Ne-am triplat volumul de credite. Suntem aproape de profitabilitate”, spune Garg. „Eram la linia de 5 yarzi după ce am dus mingea pe tot terenul, pornind din partea cealaltă”.

Recunoaște că scandalul concedierilor pe Zoom încă îl urmărește

Vishal Garg admite că are un stil dur de conducere și că episodul din 2021, când a concediat 900 de persoane într-o videoconferință, a afectat serios imaginea Better și propria sa reputație. El spune însă că, în mod ironic, Daniel Lewis ar fi convins consiliul de administrație că problema nu a fost că Garg a cerut prea mult de la companie și angajați, ci că nu a împins lucrurile suficient de departe.

„Ideile lui despre reducerea costurilor erau bune. Ideile despre inovație nu erau”, susține Garg. „Este mult mai ușor, când suntem atât de aproape, să vină cineva și să spună că el ar fi putut face lucrurile mai bine”.

Garg spune că inițial a acceptat decizia consiliului. „Nu este vorba despre mine. Îmi pasă să le ofer oamenilor economii și să-i ajut să trăiască visul american. Așa că, atunci când acționarii au spus «Trebuie să faci un pas în spate», m-am conformat”.

Acum susține însă că Lewis nu ar fi fost sincer în privința intențiilor sale. „Bănuiesc că și-a dorit tot timpul să devină CEO. Consiliul a făcut o greșeală”, spune Garg.

Vrea postul înapoi și promite să lucreze pentru un dolar pe an

De când Lewis a preluat conducerea, acțiunile Better au scăzut cu aproximativ 45%. Înainte ca plecarea lui Garg să fie anunțată, titlurile companiei erau deja pe minus cu peste 16% de la începutul anului.

Garg, care a rămas membru al consiliului de administrație, spune că mai mulți investitori l-au contactat după demitere și i-au cerut să revină la conducere. El susține că, împreună cu un grup de investitori vechi, controlează suficiente acțiuni cu drepturi speciale de vot pentru a putea obține reinstalarea.

Și-a angajat deja avocatul Alex Spiro, partener la firma Quinn Emanuel, și a trimis luni o scrisoare consiliului de administrație prin care cere să fie numit din nou CEO.

Oferta sa: va lucra pentru un salariu de un dolar pe an până când Better va reveni pe profit, iar după aceea este dispus să pregătească retragerea sa din funcția de director executiv.

„Este o recunoaștere a faptului că fac asta de zece ani, dar execuția nu a fost perfectă”, spune Garg. „Sper să se rezolve. Cred că viitorul Better rămâne foarte luminos”.