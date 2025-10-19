China testează câini-roboți care monitorizează străzile: detectează parcări ilegale, filmează infracțiuni și transmit mesaje oamenilor

1 minut de citit Publicat la 08:00 19 Oct 2025 Modificat la 08:26 19 Oct 2025

Câinele-robot trimite automat imagini și videoclipuri în timp real către autorități / foto: Getty Images

Un câine-robot de inspecție a început să patruleze de curând pe strada Nanshan, în districtul Qingbo din orașul Hangzhou, estul Chinei. Robotul îi ajută pe agenții locali să verifice dacă totul este în regulă, au anunțat autoritățile locale, notează Global Times.

Deocamdată, robotul se află în perioada de testare, urmând ca la sfârșitul lunii octombrie să fie pus oficial în funcțiune.

El este dotat cu un „creier” bazat pe inteligență artificială, o cameră video de înaltă rezoluție și mai mulți senzori care îl ajută să observe ce se întâmplă în jur.

Câinele-robot trimite automat imagini și videoclipuri în timp real către autorități

Câinele-robot poate patrula singur și poate depista probleme precum mașini parcate neregulamentar, drumuri blocate sau cabluri trase ilegal.

Când detectează o încălcare a regulilor, trimite automat imagini și videoclipuri în timp real către autorități, pentru a-i ajuta pe polițiști.

În tot acest timp, robotul transmite și mesaje audio pentru localnici, de exemplu: „Nu acceptați curse neautorizate, nu urcați în vehicule fără licență și feriți-vă de înșelătorii.”

Un ciclu complet de încărcare îi permite să funcționeze între trei și patru ore.

Autoritățile locale spun că astfel de roboți îi pot ajuta pe polițiști să răspundă mai rapid și mai precis, iar agenții se pot concentra astfel pe comunicare și pe sarcini mai complexe.

Tot mai multe orașe din China testează acum roboți similari. În luna mai, câini-roboți au fost folosiți pentru patrule și verificarea siguranței într-o gară din orașul Shenzhen.