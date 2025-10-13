Robotul „câine” de la Universitatea Politehnică, vedeta Smart Urban Mobility

Acesta demonstrează aplicațiile practice ale cercetării în robotică. Foto: Antena 3 CNN

Smart Urban Mobility, cel mai important eveniment dedicat soluțiilor pentru transportul urban inteligent, organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București, s-a încheiat duminică după șase zile de dezbateri, inovații și demonstrații tehnologice.

Autorități, factori de decizie, investitori, universități de top și publicul larg s-au reunit la Romexpo pentru a descoperi cele mai noi tendințe în domeniul mobilității urbane și al tehnologiei auto. Ziua de sâmbătă a fost dedicată universităților și mediului academic, unde s-a pus accentul pe rolul cercetării și al educației în construirea unui viitor urban sustenabil.

Printre participanți s-a numărat și Universitatea Politehnica București, care a adus în prim-plan proiecte inovatoare în domeniul roboticii și al tehnologiilor inteligente aplicate transportului.

„Noi suntem concentrați pe partea de automotive, pentru că acesta este subiectul, dar câteva cuvinte despre Politehnica. Suntem o universitate de inginerie cu multe interese, deci aș vrea să menționez că sunt multe laboratoare care implică atât colegi, cât și studenți, pe domenii foarte diverse – de la semiconductori și inteligență artificială, până la biologie și alte componente de inginerie.

Pentru ziua de azi, evident, suntem pe partea de automotive, care înseamnă pentru noi de multe ori planificarea mișcării în spații cu obstacole, spații închise unde problemele de localizare sunt foarte importante”, a explicat profesorul Florin Stoican, de la Facultatea de Automatică din cadrul Universității Politehnica București.

El a prezentat în cadrul conferinței un robot experimental – un „câine” mecanic – ce demonstrează aplicațiile practice ale cercetării în robotică.

„Vă prezentăm un câine care este destul de flexibil și care poate să vă arate, de fapt, problemele pe care le putem întâlni. De exemplu, aici este o parte care nu este vizibilă, dar partea de senzoristică este foarte importantă pentru noi pentru a putea să ne poziționăm în spațiu. Folosind astfel de platforme robotice putem să intrăm în spații periculoase sau închise și să ajutăm, nu doar să înlocuim o persoană. Aceasta ar fi o direcție în care vrem să mergem”, a spus Stoican.

Profesorul a explicat și că tehnologiile dezvoltate în Politehnică pot fi extinse și aplicate în domeniul auto. „Tot ceea ce încercăm în direcția aceasta de planificare a mișcării și de localizare poate fi aplicat și pe platforme mai mari – evident, mașini. Este ceva ce pe noi, pe cei din Politehnică, și pe studenți, ne pasionează”, a adăugat el.

Prin astfel de inițiative, Smart Urban Mobility confirmă încă o dată că inovația și educația merg mână în mână în construirea orașelor inteligente și sustenabile ale viitorului.