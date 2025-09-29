Chinezii, nevoiți să urmărească o reclamă pentru fiecare bucată de hârtie igienică în toaletele publice

Parcurile sau toaletele publice care ofereau acces gratuit la hârtie rămâneau fără stoc foarte repede. Foto: Getty Images

China este cunoscută pentru contrastul ei uriaș: pe de o parte, rămâne o țară condusă de un regim comunist, pe de altă parte, a ajuns să îmbrățișeze capitalismul și competiția la un nivel care a făcut-o una dintre cele mai dinamice economii ale lumii, scrie Futurism.

Din acest amestec apar uneori situații care par scoase dintr-un film de comedie.

Recent, pe internet a circulat un clip video în care o femeie trebuie să scaneze un cod QR cu telefonul pentru a primi… hârtie igienică dintr-un dispenser. După scanare, utilizatorul poate alege: fie plătește câțiva bănuți, fie se uită la o reclamă. Simplu, rapid, dar cu siguranță neașteptat.

De ce atâta bătaie de cap pentru o bucată de hârtie?

Explicația e surprinzător de practică: în multe locuri din China, „furtul” de hârtie igienică e o problemă reală. Parcurile sau toaletele publice care ofereau acces gratuit la hârtie rămâneau fără stoc foarte repede. În 2017, New York Times scria că vinovați nu erau turiștii, ci localnicii care se aprovizionau pentru acasă.

Un angajat spunea atunci: „Hârtia igienică e o resursă comună. Trebuie să prevenim risipa.”

O chestiune de obiceiuri

Trebuie știut și că, în general, în toaletele publice din China nu găsești automat hârtie igienică – e nevoie să vii cu ea de acasă. Acolo unde statul sau firmele oferă gratuit, tentația unora de a lua mai mult decât au nevoie e și mai mare.

De aceea, autoritățile și companiile au început să testeze soluții tehnologice: de la dispensere cu recunoaștere facială, până la cele cu cod QR și reclame.