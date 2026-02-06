Cinci români au furat roțile de la zeci de Mercedesuri și BMW-uri din reprezentanțele auto din Austria și au lăsat mașinile pe butuci

Suspecții ridicau autoturismele, în special Mercedes și BMW, demontau roțile complete și le transportau ulterior în România. Foto: Getty Images

Cinci români au furat toate roțile unor mașini de lux din mai multe reprezentanțe auto din Austria, lăsând vehiculele sprijinite pe suporți improvizați, potrivit unui comunicat oficial al poliției austriece. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 60.000 de euro.

Faptele au avut loc în toamna anului 2023, în perioada septembrie–noiembrie, în districtele Hartberg-Fürstenfeld, Weiz și Leibnitz, din landul Stiria. Ancheta a fost preluată de Biroul de Investigații Criminale din Stiria (Landeskriminalamt Steiermark), după ce mai mulți dealeri auto au sesizat dispariția roților de la autoturisme expuse.

Conform poliției, suspecții, cinci cetățeni români cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani la momentul comiterii faptelor, acționau pe timpul nopții. Aceștia ridicau autoturismele, în special Mercedes și BMW, demontau roțile complete și le transportau ulterior în România, unde ar fi fost vândute unor cumpărători necunoscuți.

În urma investigațiilor și a analizării probelor, anchetatorii au reușit să îi identifice pe suspecți. Parchetul din Graz a emis mandate europene de arestare, iar cei cinci au fost dați în urmărire internațională.

Românii au fost arestați în mai multe țări europene, printre care Suedia, Marea Britanie, România și Slovenia. Unul dintre ei, în vârstă de 35 de ani, a fost prins abia la mijlocul lunii ianuarie 2026, la granița dintre Ungaria și Slovenia, fiind ulterior extrădat în Austria. În cazul unui suspect, procedura penală se desfășoară în România.

Potrivit comunicatului poliției, mai mulți dintre inculpați au fost deja condamnați la pedepse cu închisoarea de mai mulți ani, prin decizii ale Tribunalului Penal din Graz.