Cine este sportiva americană care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026. A primit peste 1.000 de propuneri

Sophia Kirkby are de 24 de ani și concurează la proba de sanie FOTO: Instagram/ Sophia Kirkby

O sportivă americană de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano-Cortina a reușit să atragă atenția asupra ei și nu doar cu prestația sportivă, ci și cu anunțul că își caută iubirea în Satul Olimpic. Sophia Kirkby are de 24 de ani și concurează la proba de sanie.

Sportiva americană de sanie, care s-a autoproclamat „cea mai râvnită burlăciță” din Satul Olimpic, a reușit să atragă atenția nu doar pe pistă, în munții înghețați ai Italiei, ci și în mediul online, unde își caută o întâlnire pentru Ziua Îndrăgostiților.

› Vezi galeria foto ‹

În vârstă de 24 de ani și originară din Ray Brook, New York, în apropiere de Lake Placid, Kirkby își documentează experiența de la Cortina pe rețelele sociale încă de la începutul lunii, alternând între antrenamente, competiții și postări despre viața din Satul Olimpic, relatează New York Post.

„Jocurile Olimpice încep oficial și voi fi la Cortina. Și da, sunt singură. Sezonul «Cea mai râvnită burlăciță din Satul Olimpic» a început”, a scris ea pe Instagram pe 1 februarie. Ulterior, a anunțat că le va arăta urmăritorilor „culisele vieții unei sportive olimpice care își caută partener chiar la Jocurile Olimpice”.

Pe plan sportiv, Kirkby a bifat deja o performanță notabilă. Alături de Chevonne Forgan, a devenit parte din primul duo care a concurat în proba inaugurală de sanie dublu feminin la Jocurile Olimpice. Cele două s-au clasat pe locul cinci, cu timpul de 1:47.565, la puțin peste o secundă, în urma campioanelor olimpice din Italia, Andrea Voetter și Marion Oberhofer.

Chiar dacă nu au urcat pe podium, Kirkby spune că rămâne în Italia și pentru un alt obiectiv: găsirea unui partener pentru Valentine’s Day.

„Nu mă uit doar la alți olimpici pentru un cappuccino. Mi-am activat profilurile de dating și sunt deschisă să ies la o cafea și cu fanii”, a declarat ea. Într-un interviu pentru NBC Sports, a transmis direct: „Se apropie Ziua Îndrăgostiților și încă îmi caut o întâlnire, așa că scrieți-mi”.

Apelul nu a rămas fără ecou. Potrivit sportivei, cel puțin o mie de persoane i-au trimis mesaje după ce a anunțat deschiderea „sezonului celei mai râvnite burlăcițe”. Fani, dar și membri ai staffului olimpic, i-au propus întâlniri.

Într-o postare pe Instagram, Kirkby a trecut în revistă câteva dintre mesaje. „Bună, Sophia! Am auzit că îți cauți o întâlnire pentru Valentine’s Day?”, i-a scris un utilizator. Altul a descris-o drept „o femeie de vis, uimitoare și minunată”.

Conform unui clip publicat de Xfinity, potențialii pretendenți trebuie să fie mai înalți decât ea și suficient de puternici pentru a o lua, la propriu, pe sus.

„Am atât de mulți candidați pentru o întâlnire și sunt gata să încep să le răspund”, a spus Kirkby.

Deocamdată, sportiva nu a anunțat dacă a ales un partener pentru Ziua Îndrăgostiților și nici identitatea eventualului norocos.