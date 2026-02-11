”Mi-am înșelat iubita”. Un biatlonist norvegian a făcut o mărturisire neașteptată la conferința după câștigarea bronzului la JO

Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid a recunoscut public, după câștigarea bronzului la Jocurile Olimpice, că și-a înșelat iubita. FOTO: Getty Images

Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid a fost în centrul atenției la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina, însă nu doar pentru medalia de bronz câștigată. Într-un interviu acordat presei din Norvegia, imediat după concurs, Laegrei a recunoscut public că și-a înșelat iubita, dezvăluind că infidelitatea a avut loc după trei luni de relație.

Laegreid a făcut dezvăluirea la postul public norvegian, după ce a câștigat medalia de bronz în proba masculină de 20 kilometri individual.

„Acum șase luni am întâlnit iubirea vieții mele. Cea mai frumoasă, cea mai dulce persoană din lume. Iar acum trei luni am făcut cea mai mare greșeală din viața mea și am înșelat-o”, a spus Laegreid, printre lacrimi, scrie Associated Press.

El a declarat că i-a mărturisit partenerei sale, în urmă cu o săptămână, ce s-a întâmplat.

„Sunt sigur că mulți oameni mă văd acum într-o lumină diferită, dar eu am ochi doar pentru ea”, a spus el. „Nu sunt chiar sigur ce încerc să spun mărturisind asta acum, dar sportul a trecut pe planul doi în ultimele zile. Mi-aș dori să pot împărtăși asta cu ea.”

A fost prima medalie olimpică individuală din cariera lui Laegreid. El a făcut parte din ștafeta care a câștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2022.

Însă, în loc să sărbătorească, sportivul a fost vizibil tulburat, plângând și îmbrățișându-și prietenii după cursă.

„Facem alegeri diferite de-a lungul vieții și așa îți construiești viața, practic. Așa că, astăzi am făcut alegerea să spun lumii ce am făcut”, a spus el.

El a adăugat: „Nu am primit nicio reacție de la fata pe care am menționat-o. Sunt fericit, pentru că poate că atunci nu a văzut, poate va vedea la momentul potrivit. Sper să nu înrăutățesc nimic pentru ea, dar poate că o poate ajuta. Nu știu. Sper să existe un final fericit, până la urmă. Vom vedea ce va face timpul.”