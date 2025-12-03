Coincidență uluitoare: Trei frați au devenit părinți în aceeași zi. Cum au reacționat medicii

<1 minut de citit Publicat la 17:21 03 Dec 2025 Modificat la 17:21 03 Dec 2025

Trei fraţi israelieni au devenit taţi în aceeaşi zi după ce soţiile lor au născut marţi patru copii. Foto: Getty Images

Trei fraţi israelieni au devenit taţi în aceeaşi zi după ce soţiile lor au născut marţi patru copii, informează DPA, preluată de Agerpres.

Soţiile i-au născut marţi pe cei patru bebeluşi la spitalul Mayanei Hayeshuah din apropiere de Tel Aviv, a declarat o purtătoare de cuvânt a clinicii.

Una dintre neveste a născut gemeni. Astfel, părinţii celor trei fraţi israelieni au devenit fericiţii bunici ai patru copii.

Purtătoarea de cuvânt a spitalului a descris întâlnirea celor trei fraţi la acea maternitate drept "un moment special şi surprinzător".

Cei patru bebeluşi s-au născut într-un interval de doar câteva ore.

"Nicio statistică nu ar fi putut să ne pregătească pentru acest moment special, care ne-a făcut pe toţi să luăm o pauză, să zâmbim şi să ne emoţionăm încă o dată în faţa magiei care se petrece aici în fiecare zi", a adăugat purtătoarea de cuvânt a spitalului.

Rata natalităţii din Israel, în medie de 2,9 copii la o femeie, este una dintre cele mai ridicate dintre ţările membre în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).