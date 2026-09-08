Concediați din cauza inteligenței artificiale, mai mulți ingineri au creat un model care poate înlocui munca unui CEO

Mai mulți ingineri au creat OpenExecutive, un sistem de inteligență artificială care să înlocuiască directorul executiv sau chiar o întreagă echipă de conducere. Sursa foto: Getty Images

Un grup de programatori care susțin că au fost concediați de managerii lor din cauza inteligenței artificiale a decis să le răspundă foștilor angajatori cu aceeași monedă. Ei au creat OpenExecutive, un sistem de inteligență artificială care să înlocuiască directorul executiv sau chiar o întreagă echipă de conducere.

Informația este relatată de „TechRadar”, scrie btvnovinite.bg

"Munca continuă non-stop. Conducerea nu poate crește în același ritm", se afirmă la începutul unui videoclip demonstrativ, în timp ce pe fundal se aude o compoziție muzicală intitulată "Corporate Music Uplifting". Echipa își descrie ironic sistemul de inteligență artificială ca pe un "consilier senior cu cunoștințe de nivel MBA la Harvard".

OpenExecutive utilizează mai multe modele AI Claude dezvoltate de Anthropic. În mod implicit, sistemul funcționează cu Claude Sonnet 4.6, în timp ce Claude Opus 4.7 este rezervat sarcinilor care necesită "raționament aprofundat".

Sistemul include opt agenți AI, fiecare având rolul unui alt membru al conducerii, printre care directorul de strategie, directorul financiar și directorul de resurse umane. Împreună, aceștia formează o singură "personalitate de conducere", practic, un director executiv.

Dezvoltatorii susțin că inteligența artificială poate învăța din documentele unei companii și își poate păstra în memorie recomandările și deciziile.

Va reuși OpenExecutive să-i facă inutili pe directorii executivi? Probabil că nu, deoarece conducerea unei companii presupune multe lucruri pe care o mașină nu le poate reproduce, precum asumarea responsabilității.

Același argument poate fi însă folosit și în cazul angajaților lor, cu o diferență importantă, tocmai angajații obișnuiți realizează cea mai mare parte a muncii.

Desigur, unii dintre directorii corporativi obsedați de inteligența artificială ar putea privi astfel de instrumente drept un avantaj. Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, ar dezvolta, potrivit unor informații apărute în presă, un agent AI care să îndeplinească rolul unui director executiv și să îl ajute în activitatea sa. El creează, de asemenea, o clonă AI fotorealistă a propriei persoane, pentru a putea fi prezent virtual oriunde în companie.