Oamenii au stat la cozi uriașe pentru mostre gratuite de la branduri de lux, la Milano

Oraşul Milano a fost suprapopulat de iubitori de produse de înfrumusețare și machiaj care căutau mostre de la branduri de lux. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În cadrul Săptămânii Frumuseții care a avut loc la Milano au avut loc mai multe inițiative în oraș, inclusiv standuri, ateliere și, cel mai important, s-au oferit mostre gratuite și cadouri. De aceea s-au format cozi kilometrice pe străzile oraşului la care oamenii au stat ore în şir pentru a intra în posesia acestor produse.

Oraşul Milano a fost suprapopulat de iubitori de produse de înfrumusețare și machiaj care căutau mostre de la branduri de lux, pe care le-au obţinut doar stând la cozi lungi sub soare la diversele standuri aflate în toate zonele orașului, relatează Milanotoday.

Cea mai mare coadă s-a înregistrat la standul Dolce & Gabbana de pe Corso Venezia, chiar în fața magazinului brandului de lux. Cine a fost suficient de curajos să stea la coadă a primit cadou o geantă cosmetică gratuită, o broșă și două produse mini de luciu de buze și rimel create de cei doi designeri sicilieni.

Mai multe puncte organizate de branduri cosmetice de lux au oferit mostre gratuite. Şi la standul Hugo Boss, clienţii răbdători au primit o mostră gratuită din noul parfum, împreună cu o poșetă gratuită.