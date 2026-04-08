Craniile și oasele a șase milioane de oameni își așteaptă vizitatorii. Au fost redeschise catacombele Parisului

1 minut de citit Publicat la 20:51 08 Apr 2026 Modificat la 20:51 08 Apr 2026

Catacombele din Paris au fost redeschise publicului. Foto: Profimedia Images

Catacombele din Paris au fost redeschise pentru vizitatori, după o perioadă de aproximativ șase luni în care nu au fost accesibile publicului, relatează Agerpres, care citează DPA.

Galeriile subterane sunt în prezent mai bine protejate și înzestrate cu noi echipamente.

Datorită noilor instalații, între care sisteme moderne de tratare a aerului, catacombele au condiții de conservare mai bune decât în trecut.

Directoarea muzeului, Isabelle Knafou, avertizează însă că situl este în continuare fragil: în coridoarele unde umiditatea este de aproximativ 90% microorganismele se depun pe oase și le atacă, a explicat ea.

În plus, dioxidul de carbon și bacteriile, aduse de cei până la 600.000 de vizitatori pe an, alterează climatul special din interiorul labirintului.

Cu noile amenajări, iluminarea bine direcționată scoate la iveală structuri care erau parțial ascunse în întuneric în trecut, inclusiv profunzimea ansamblului monumental și întinderea totală a arhitecturii construite din oase.

Craniile și oasele lungi - în principal femururi și tibii - au fost așezate sistematic în straturi pentru a forma pereți în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.

Responsabilii Parisului au mutat morții sub oraș în timpul unei crize de sănătate publică

Catacombele din Paris au fost create la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în timpul unei crize de sănătate publică.

Cimitirele supraaglomerate din centrul orașului, unde morții erau înghesuiți unul lângă altul, au fost considerate la momentul respectiv o amenințare la adresa sănătății populației.

Prin urmare, începând din 1786, Primăria a mutat rămășițele a aproximativ 6 milioane de oameni adânc sub pământ, în carierele de calcar abandonate din sudul Parisului.

Începând din 1810, craniile și oasele au fost așezate în straturi, fiind împodobite cu inscripții și citate filosofice.