Credincioșilor le-a plăcut atât de mult vinul de altar, că biserica a trebuit să schimbe marca

Biserica Catolică din Kenya s-a văzut nevoită să schimbe vinul de altar pentru Liturghie, după ce marca a devenit extrem de populară în barurile locale și și-a pierdut „sfințenia”. Noul vin este îmbuteliat într-o sticlă pe care scrie simplu „Vin pentru Liturghie”, poartă stema Conferinței Episcopilor Catolici din Kenya (KCCB) și o semnătură oficială care îi certifică autenticitatea, relatează BBC.

„Noul vin aprobat nu este destinat vânzării în unități comerciale, ci este importat și deținut de KCCB, fiind distribuit exclusiv către dieceze”, a declarat arhiepiscopul de Nyeri, Anthony Muheria, pentru BBC.

Schimbarea a fost salutată de credincioșii catolicii, care consideră că vechiul vin și-a pierdut sfințenia din cauza utilizării sale pe scară largă în afara bisericii.

„Este un pas important pentru păstrarea caracterului sacru al Euharistiei și pentru a ne asigura că la Liturghie se folosește doar vin pregătit corespunzător”, a declarat un credincios catolic pentru BBC.

Vinul este folosit în cadrul Liturghiei pentru a simboliza sângele lui Iisus Hristos și este, de obicei, consumat de preot. La Împărtășanie este oferit și credincioșilor.