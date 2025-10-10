Credincioșilor le-a plăcut atât de mult vinul de altar, că biserica a trebuit să schimbe marca

Biserica Catolică din Kenya s-a văzut nevoită să schimbe vinul de altar pentru Liturghie, după ce marca a devenit extrem de populară în barurile locale și și-a pierdut „sfințenia”. Noul vin este îmbuteliat într-o sticlă pe care scrie simplu „Vin pentru Liturghie”, poartă stema Conferinței Episcopilor Catolici din Kenya (KCCB) și o semnătură oficială care îi certifică autenticitatea, relatează BBC.
„Noul vin aprobat nu este destinat vânzării în unități comerciale, ci este importat și deținut de KCCB, fiind distribuit exclusiv către dieceze”, a declarat arhiepiscopul de Nyeri, Anthony Muheria, pentru BBC.
Schimbarea a fost salutată de credincioșii catolicii, care consideră că vechiul vin și-a pierdut sfințenia din cauza utilizării sale pe scară largă în afara bisericii.
„Este un pas important pentru păstrarea caracterului sacru al Euharistiei și pentru a ne asigura că la Liturghie se folosește doar vin pregătit corespunzător”, a declarat un credincios catolic pentru BBC.
Vinul este folosit în cadrul Liturghiei pentru a simboliza sângele lui Iisus Hristos și este, de obicei, consumat de preot. La Împărtășanie este oferit și credincioșilor.
Compoziția vinului este reglementată de Dreptul Canonic al Bisericii Catolice, a precizat arhiepiscopul Muheria.
„Responsabilitatea de a veghea asupra calității și standardelor vinului și al azimei (pâinea care simbolizează trupul lui Hristos n.red) folosite la Liturghie revine episcopilor catolici ai țării. Aceasta este verificată periodic”, a adăugat el.
Vechiul vin, distribuit de un producător local de băuturi alcoolice, era vândut pe scară largă în magazine de băuturi, hoteluri, baruri și supermarketuri.
„A devenit o situație obișnuită și, din păcate, fostul vin se găsește ușor în locații seculare și baruri”, a declarat arhiepiscopul Muheria pentru BBC.
După ce au analizat mai multe opțiuni, autoritățile bisericești din Kenya au ales un vin produs în Africa de Sud.
Noul vin a fost prezentat oficial pentru prima dată miilor de credincioși prezenți la Ziua Națională a Rugăciunii, desfășurată sâmbătă la Sanctuarul Marian Național Subukia, din regiunea Nakuru, Kenya.
„Acesta este singurul vin care va fi folosit la celebrările liturgice din toată țara, de acum înainte”, a declarat arhiepiscopul Maurice Muhatia Makumba, președintele KCCB, în timp ce ținea în mână o sticlă din noul vin.
El a cerut tuturor bisericilor catolice din Kenya să înceteze folosirea vechiului vin și i-a îndemnat pe preoți să se familiarizeze cu noile reguli de distribuție și cu punctele autorizate de aprovizionare.
„Noul vin aprobat nu este disponibil spre vânzare în nicio unitate comercială”, a subliniat arhiepiscopul Muheria, adăugând că băutura este importată și deținută de KCCB. „Aceasta garantează puritatea de la sursă.”
Eticheta noului vin poartă inscripția: „Rodul viței și lucrarea mâinilor omului vor deveni potirul nostru de bucurie” — o reflecție asupra scopului sacru al vinului.
Vinul de altar, cunoscut popular sub numele de divai în limba swahili, este folosit diferit de la o dieceză la alta, în funcție de sezonul liturgic și de nivelul activităților bisericești.
Cererea atinge cote maxime în perioada Paștelui, Crăciunului și altor mari sărbători religioase.
Peste 80% dintre cei aproximativ 50 de milioane de locuitori ai Kenyei se declară creștini. Dintre aceștia, aproximativ 10 milioane — adică în jur de 20% din populația totală — sunt catolici, potrivit statisticilor guvernamentale.