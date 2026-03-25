Cristiano Ronaldo și Georgina au stârnit revoltă după ce s-au afișat pe Instagram cu mașină și bijuterii de 18 milioane de euro

Povestea de dragoste dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez a început în 2016, dar logodna lor a avut loc în august 2025.

Cristiano Ronaldo și partenera sa, Georgina Rodríguez, au postat pe Instagram o fotografie care a stârnit polemici pe rețelele sociale, iar fanii lor s-au împărţit în două tabere. Unii îi admiră, alţii, însă, critică etalarea opulenţei.

Fotografia prezintă mai multe obiecte de lux în valoare de aproximativ 18 milioane de euro. Imaginea surprinde unele dintre cele mai scumpe bunuri ale cuplului, inclusiv o mașină de lux și bijuterii, a căror valoare combinată este cu adevărat uluitoare.

Maşina Bugatti Centodiec pe care o conduce fotbalistul valorează 11,65 milioane de euro, inelul de logodnă al Georginei valorează 5,179 milioane de euro, iar cele două ceasuri expuse valorează aproximativ 640 de milioane de euro, respectiv 388 de milioane de euro, relatează Corriere della Sera.

Povestea de dragoste dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez a început în 2016, dar logodna lor a avut loc în august 2025, completată de o cerere în căsătorie şi un inel cu diamante. Pentru nuntă nu a fost încă publicată o dată oficială, dar unele publicaţii susţin că ar trebui să aibă loc vara viitoare, după Cupa Mondială din 2026.

Ronaldo și Georgina sunt cunoscuți de ani de zile pentru stilul lor de viață luxos, care include mașini rare, ceasuri și bijuterii scumpe, precum și proprietăți exclusive în diverse țări din întreaga lume.

Starul portughez deține una dintre cele mai mari colecții de mașini de lux din lumea fotbalului, cu supermașini în valoare de zeci de milioane de euro.